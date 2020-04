Von WOLFGANG HÜBNER | Falschprognosen von sogenannten „Wirtschaftsweisen“ sind wir hierzulande schon lange gewohnt. Denn die sogenannte Wirtschaftswissenschaft ist keine, die zum Beispiel dafür bürgen könnte, dass Euro-Bonds, die nun in der Krise liebevoll als „Corona-Bonds“ dem zwangsgelähmten Publikum präsentiert werden, nützlich für die so tödlich zu Tage getretenen Probleme in Italien oder Spanien sein dürften.

Sicher ist jedoch: Im Falle ihrer Einführung werden sie für Staaten wie Deutschland, Österreich oder Holland eine schwere zusätzliche Belastung für deren Steuerzahler sein.

Das stört aber, wie die FAZ meldet, „deutschsprachige Autoren aus den Sparten Belletristik, Wissenschaft und Kritik“ wenig. Denn sie plädieren in einem offenen Brief an die Bundesregierung, diesen „Corona-Bonds“ zuzustimmen, um „die Kosten der Pandemiebekämpfung solidarisch über die ganze EU“ zu verteilen.

Das mag Monsieur Macron, Senor Sanchez und Signor Conte sicher freuen. Aber für Millionen Deutsche, die sich aus existenziellen Gründen darum sorgen müssen, ob und wie demnächst die Kosten der wirtschaftlichen Zwangspause im eigenen Land auch nur einigermaßen solidarisch verteilt werden, kann das nur wie Hohn klingen.

Denn wieder einmal sind die Nöte des eigenen Volkes, die derzeit noch völlig unabsehbar sind, den in der Regel hochsubventionierten Kulturschaffenden Deutschlands schnurzegal. Vielmehr gilt es in diesen Kreisen als vorrangig, mit minimalem ökonomischen Sachverstand maximale internationalistische Großherzigkeit auf Kosten von Maier, Schulze und Müller, also dem verachteten „Pack“, zu demonstrieren.

