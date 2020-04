Von WOLFGANG HÜBNER | Vor einigen Monaten verdankte der Linken-Kandidat in Thüringen, Bodo Ramelow, mitsamt seiner SED-Nachfolgepartei den Wahlerfolg vor allen den älteren und alten Wählern. Hingegen war die AfD in Thüringen mit ihrem Spitzenkandidaten Björn Höcke in allen jüngeren Wählergruppen erfolgreich.

Dieses Ergebnis hat sicher einige Thüringer Besonderheiten, ist aber ein deutlicher Beleg dafür, dass Wahlen und Entwicklungen in Deutschland jetzt, erst recht aber in Zukunft, von einer Großmacht in der Bevölkerung bestimmt werden – nämlich den Alten.

Niemand kann die Reaktionen und Aktionen der regierenden Politik im Bund in der Virus-Krise wirklich verstehen, wenn dieser demographischen Komponente nicht die Bedeutung beigemessen wird, die sie real hat. Ein Blick auf die Zahlen: Mit Stand 31.12.2018 gab es in Deutschland mehr als 23 Millionen Menschen über 60 Jahre alt. Nur knapp größer war an diesem Stichtag die Zahl der 40- bis 59-jährigen mit fast 24 Millionen. Hingegen gab es in der Altersgruppe von 18 bis 39 Jahren nur rund 20 Millionen Menschen.

Eine andere Zahl ist gerade im Zusammenhang mit der Virus-Krise bedeutsam: Im laufenden Jahr 2020 sind nur knapp drei Prozent mehr Deutsche erwerbstätig als nicht (mehr) erwerbstätig. Wenn aber ein großer Teil der Erwachsenen eine wirtschaftliche Auszeit als nicht existenzgefährdend empfindet, sondern vielmehr der Ansicht zu sein scheint, Renten, Pensionen und staatliche Transferzahlungen seien trotzdem sicher, wird sich so schnell keine machtvolle Protestbewegung gegen die Beschränkungen formieren.

Was bei Wahlen unter dem alten Bevölkerungsanteil durchaus noch eine sozial spaltende Rolle spielt, nämlich die großen Unterschiede im Renteneinkommen und den Vermögensverhältnissen, ist in der jetzigen Situation nur von untergeordneter Bedeutung: Denn die medial geschürte Angst vor Infizierung und dem drohenden Tod vor der erhofften Lebenszeit eint arme als auch wohlhabende Alte und Ältere gleichermaßen. Waren nicht wenige sich materiell sicher fühlende Senioren bei den letzten Umfragen vor der Krise noch gewillt, den Grünen ihre Gunst zu geben, hat sich das Umfragen zufolge wieder zugunsten der Merkel-Union stark geändert.

Wie man auch immer diese Umfragen bewertet: Vollständig manipuliert dürften sie in Anbetracht der deutschen Demographie nicht sein. Denn ältere und alte Menschen haben nun einmal ein größeres Bedürfnis nach Sicherheit und bekannten Autoritäten als jüngere Generationen. Wenn die Merkel-Regierung in der Virus-Krise den Alten und dem großen Heer der Bald-Alten signalisiert: Wir nehmen vorrangig Rücksicht auf euch, dann mag das illusionär, verlogen und zukunftsfeindlich sein – doch diese Botschaft ist offenbar erfolgreich angekommen!

Die jungen Generationen sind in Deutschland nicht nur an Zahl, sondern auch im Bewusstsein ihrer Lage zu schwach, um dem aktiven Widerstand entgegensetzen zu wollen. Das dürfte sich gerade für alle Menschen unter 55 bis 50 Jahren in der hochbelasteten Zukunft noch bitter rächen. Aber für die Politiker der etablierten Parteien ist nicht das, sondern die nächste Bundestagswahl 2021 die einzige sie interessierende Perspektive.

