Von WOLFGANG HÜBNER | Bei vielen Menschen hat es in dieser Virus-Krise den Anschein, als seien traditionelle Institutionen und Tugenden die (einstweiligen) stillen Gewinner: Nationen als soziale Schutzgemeinschaften, Grenzen, Familien, menschliche Solidarität, ein nicht völlig kaputt gespartes Gesundheitswesen, Landleben und Landwirte, aber auch der vielgeschmähte Individualverkehr, in dem man ohne Schutzmasken atmen kann. Und als (vorläufige) Verlierer werden von manchen Zeitgenossen die Globalisierung samt der Internationale der Globalisierungsfreunde und Globalisierungsprofiteure, also die sogenannten Universalisten, betrachtet.

Doch ist große Vorsicht bei zu frühem Jubel über die vermeintlich historische Niederlage der Universalisten geboten. Denn es gibt unter diesen bereits emsige praktische und propagandistische Bemühungen, die Krise für eigene Zwecke zu nutzen. Mit anderen Worten: Der Virus, wie auch immer seine Gefährlichkeit sein mag, soll genutzt werden, um die Globalisierung sogar noch zu beschleunigen! Denn was mit der „Klimakrise“ nicht so recht gelingen will, nämlich das weltweite Bewusstsein zu verbreiten, alle Menschen würden im selben Rettungsboot sitzen, das erscheint mit einem angeblich Milliarden Menschenleben bedrohenden „Killervirus“ weit eher durchsetzbar zu sein.

Schließlich kümmerten sich Viren wie dieser Covid-19 genannte Unheilbringer nicht um menschengemachte Grenzen, also könnten sie nur transnational bekämpft, noch besser aber verhindert werden. Um das zu erreichen, sei Widerstand gegen eine Virus-App in den längst unverzichtbaren Smartphons oder ein Gesundheitschip unter der Haut doch völlig unvernünftig, wie nun immer öfter von den Globalisten behauptet wird. Natürlich soll das alles (vorerst) freiwillig sein. Doch wer sich verweigert, dem drohen dann halt Reiseverbote in andere Länder oder Mehrkosten bzw. Nachteile in der Krankenversicherung.

Für Pharmakonzerne sowie deren Manager, Aktionäre und Politiker in ihren Diensten sind weltweite Impfzwänge die Aussicht auf märchenhafte Profite, eng verbunden mit ungeahnten Kontrollmechanismen. Und was könnte es Besseres für die globalistischen Eliten geben als die derzeit gepriesene „soziale Distanz“ der für sie arbeitenden und dienstleistenden Massen? Der Begriff der „sozialen Distanzierung“ ist keineswegs zufällig gewählt worden, um etwas so Einfaches wie das Gebot körperlichen Abstands wegen der Infektionsgefahr zu benennen.

Vielmehr ist das ein hochgefährlicher ideologischer Begriff, um die Atomisierung derer noch weiter voran zu treiben, die als widerstandsfähige Masse der globalistischen Internationale Gegenwehr leisten könnte. Wenn jede/jeder im Anderen nicht mehr vorrangig den Mitmenschen, den Mitbürger sieht, sondern in diesem eine Infektionsgefahr fürchtet, haben all diejenigen freie Fahrt und leichtes Spiel, die sich von der Ausbeutung und Domestizierung der verängstigten Massen große Macht und dicke Profite versprechen.

Es sollte jedenfalls höchste Alarmstufe bei allen demokratisch, patriotisch und sozial gesinnten Menschen herrschen, wenn „Tracking“, Impfzwang, „soziale Distanzierung“, die leichtfertige Aussetzung elementarster Grundrechte oder die Vernichtung ungezählter selbständiger und selbstverantwortlicher Existenzen plötzlich ganz und gar „alternativlos“ sein sollen. Diese vorgebliche „Alternativlosigkeit“ ist nichts anderes als der Weg in einen hochinfektiösen Totalitarismus unter der Tarnmaske „Gesundheit“.

Dass ein linksglobalistisches Propagandamedium wie “DER SPIEGEL“ in seiner aktuellen Ausgabe auf der Titelseite dazu dümmsten Kitsch verbreitet, passt nur ins Bild: „der Aufbruch – Jetzt oder nie: Der Corona-Schock birgt die Chance auf eine bessere Welt“. Was da selbstverständlich nicht steht: Es geht um eine noch bessere Welt für einige Millionen Profiteure des Globalismus. Das aber wird eine noch schlechtere Welt für viele Milliarden seiner Verlierer werden – in Deutschland wie überall.

