Seit zwei Wochen herrscht in Deutschland ein Ausnahmezustand. Und zumindest bis nach Ostern wird sich daran nichts ändern. Sind wir auf dem Weg in eine Diktatur unter dem Deckmantel des Seuchenschutzes? Das ist eine der Fragen, die das Format „Die Woche COMPACT“ in dieser Ausgabe beantwortet. Die Themen im Einzelnen: Befehle und Strafen – Wie Grundrechte eingeschränkt werden / Lügen und Profite – Wer verdient an der Pandemie? / Asyl und Quarantäne – Was plant Rot-Rot-Grün in Berlin?