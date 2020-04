Die Premiere des Virtuellen Abendspaziergangs am 6. April aus Dresden ist gelungen – PEGIDA lebt! Trotz einiger technischer Probleme – der Stream-link wurde in letzter Sekunde noch gewechselt, es gab Tonprobleme, Leitungs- und Syncronisierungsschwierigkeiten – wurde es doch eine erfolgreiche erste Online-Demo in die Wohnzimmer der Patrioten (hier noch einmal die ganze Demo zum Nachhören).

Für alle künftigen Veranstaltungen, virtuell oder real, bittet das Pegida-Team alle Patrioten, einfach zum Startzeitpunkt auf die Seite lutziges.de zu gehen und dort immer wieder zu aktualisieren, bis die Übertragung steht. Auch PI-NEWS wird das Video natürlich wieder rechtzeitig hier in diesen Beitrag einbinden.

Beim heutigen 2. Virtuellen Dresdner Abendspaziergang werden PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger und PI-NEWS-Kolumnist („Zahl der Woche“) Martin Sellner das Orga-Team um Lutz Bachmann, Siggi Däbritz und Wolfgang Taufkirch in die patriotischen Wohnzimmer begleiten.

Sellner wird über die Situation in Österreich berichten, Stürzenberger über die Konflikte von Moslems mit den Corona-Ausgehbeschränkungen und über eine aktuelle Anklage wegen vermeintlicher Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen bei der Kundgebung in Lübeck am 14. Februar.

Wir wünschen wie immer viel Spaß beim Zuschauen!