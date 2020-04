Das Institut für Staatspolitik (IfS) von Götz Kubitschek und Erik Lehnert ist PI-NEWS-Lesern seit vielen Jahren bekannt. Die konservativ-freiheitliche Denkfabrik aus Schnellroda ist einmalig in Deutschland. Denn sie ist politisch widerständig und unabhängig. Die meisten Bildungseinrichtungen mit politischem Anspruch sind links, linksliberal oder scharf links. Sie werden staatlich gefördert, von Gewerkschaften gestützt oder von Kommunen aufgepeppelt. Was sie zudem eint: Sie werden vom Verfassungsschutz auch dann in Ruhe gelassen, wenn sie extrem linke Ideologie verbreiten.

Anders das IfS. Weil es Kontakte zum „Flügel“ der AfD pflege und einzelne Identitäre, darunter Martin Sellner, als Gastautoren in der Institutszeitschrift „Sezession“ schreiben lasse, wurde es nun als „Verdachtsfall“ des Verfassungsschutzes ausgerufen. Das ist infam. Michael Klonovosky schreibt dazu in seinem Online-Tagebuch:

„Ich mag an Kubitschek, dass er ein Mann ist, der relativ unbeeindruckt von all den Denunziationen und Schikanen, die seit Jahren über ihn verhängt werden, das erledigt, was er meint tun zu müssen, in selbstbestimmter Entscheidung – man vergleiche ihn mit den Pudeln, die aus der sicheren Distanz der Redaktionsgehege und Institutsgatter ihre Dressurnummern gegen ihn aufführen –, während mir, als ich erstmals das Konterfei von Gevatter Haldenwang studierte, spontan – Allah weiß, dass es wirklich spontan und unbewusst geschah – eine Bemerkung des linken bayerischen Zupfgeigenhansels und CSU-Beschimpfers Hans Söllner durch den Kopf ging, der einmal über einen CSU-Politiker gesagt hat, immer, wenn er den sehe, denke er, wir hätten die Reichskristallnacht noch vor uns.“

Damit ist alles gesagt. Wobei, nicht alles. Denn dass Kubitschek entsprechend vorsorgte, ist offensichtlich. In dem von ihm mitbegründeten Institut gibt es zwei Ausarbeitungen für einen schmalen Taler, die den Verfassungsschutz und sein destruktives Wirken schonungslos auseinandernehmen.

In einer Studie mit dem passenden Titel „Wer schützt die Verfassung vor Karlsruhe“ schildert das IfS den Wandel des Volksbegriffes in Politik und Rechtssprechung. Das Bundesverfassungsgericht (eben in Karlsruhe) stelle die Betonung eines deutschen Volkes als Souverän in Deutschland schlechterdings als „extremistisch“ hin. Klar ist: Jede patriotische Kraft, die an Deutschland als demokratischem Nationalstaat festhält, ist damit potentiell extremistisch! Daher ist es umso wichtiger, dass man die Studie liest und Gegenaufklärung betreibt.

Der VS dient nicht dem Volk und seiner Souveränität, sondern eben der Abschaffung des Volkes und ebenjener Souveränität! Dieser Lehrsatz ist wichtig. Jeder in der AfD und in ihrem Umfeld ist angeraten, die Tragweite dieser Bedeutung zu verstehen.

Eine zweite Studie widmet sich direkt dem „Verfassungsschutz“. Bei der „Sezession“ wird es so zusammengefasst, was der VS und seine Kompagnons in Politik und Medien da treiben:

„Man verschiebt das Fenster des Sagbaren kontinuierlich nach links, um dann vermeintlich sorgenbeladen festzustellen, daß der rechte Protagonist damit einen »Rechtsruck« forciert hätte, dessen logische Folgen eine Verdachtsfall-Beobachtung oder die verschärfte, also vollumfängliche Beobachtung seien. In diesem Sinne weist Schüßlburner darauf hin, daß es einzig und allein in der BRD bereits ausreicht, verbal, womöglich unter Zuhilfenahmen von »kräftigeren Ausdrücken«, ins Visier des Inlandgeheimdienstes zu geraten, der entsprechende Vorgänge mittels V-Leuten und anderen beauftragten Akteuren problemlos jederzeit selbst in Gang setzen kann. Wird eine Partei dem Establishment zu gefährlich, wird der Konkurrenzschutz in Gang gesetzt, das heißt Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel, dann Steuerung einzelner Akteure einer Oppositionspartei, vermeintliche oder tatsächliche Radikalisierung, gefolgt von entsprechender kriminalisierender Berichterstattung der gebrieften Medien oder, bei politischer Relevanz des Akteurs, gar künftige Verbotsverfahren.“

Man sollte sich mit diesen Themen beschäftigen. Es geht hier beileibe nicht „nur“ um das IfS, nicht „nur“ um Identitäre oder „Flügel“. Es geht hier um alle politisch inkorrekten Meinungen aus Sicht des Establishments. Jeder kann ins Visier der Schlapphüte geraten, jeder kann diffamiert werden. Man muss daher dem IfS dankbar sein, dass es trotz aller Gefahren das Risiko auf sich nahm, entsprechende Vorarbeiten zu leisten, damit jeder die Winkelzüge der schwarzrotgrünen Front verstehen und bekämpfen kann.

