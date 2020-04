Die aktuelle Lage zeigt, dass unerwartete Krisen noch dazu globalen Ausmaßes auch moderne Industrienationen empfindlich treffen und die Bürger vor erhebliche Herausforderungen im Alltag stellen können. Nachdem COVID-19 Ende Januar auch in Deutschland auftrat und sich die Pandemie immer stärker ausbreitete, kam es bei uns – wie zuvor schon in anderen von der Pandemie betroffenen Staaten – zu Hamsterkäufen, die sich keineswegs nur auf Toilettenpapier beschränkten. Auch haltbare Lebensmittel wie Konserven, Nudeln und Reis landeten in rauen Mengen in den Einkaufswägen und waren zeitweise nicht mehr erhältlich.

In einigen Regionen ist es nur mit Mühe gelungen, die leeren Regale wieder aufzufüllen, um der teilweise panikartigen Nachfrage gerecht zu werden. Ein Zusammenbruch der Versorgung mit Lebensmitteln konnte die Verantwortlichen also gerade noch verhindern. Vorerst zumindest. Doch ein Ende der Pandemie ist nicht in Sicht, wir stehen erst am Anfang einer längerdauernden Entwicklung. Auch wenn die Politik beschwichtigt, warnen Experten vor einer zweiten Infektionswelle, die im Herbst drohen könnte, begünstigt durch die jetzt auf Druck der Wirtschaft beschlossenen Lockerungen der Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen.

Die Gefahr einer Versorgungskrise ist deshalb noch keineswegs vom Tisch. Was wird geschehen, wenn die Zahl der Virusinfizierten ein weiteres Mal stark steigt und nicht mehr genügend Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, um die Ernte einzubringen oder Lebensmittel weiterzuverarbeiten bzw. zu verpacken? Wenn wegen fehlender Fahrer Transportketten zusammenbrechen und die Supermärkte nicht mehr beliefert werden? Oder es an Personal fehlt, um die Waren in die Regale zu räumen und die Kassen zu besetzen? Oder die Läden gleich ganz geschlossen bleiben, auch aus Angst vor Plünderungen, die es in anderen Ländern bereits gegeben hat?

Die Corona-Krise beweist, dass ein solches Szenario, das die meisten Menschen bis vor kurzem noch als abwegige Spinnerei oder Panikmache abgetan haben, auch in Deutschland Realität werden könnte. Doch nicht nur ein außer Kontrolle geratenes Virus, sondern auch Katastrophen wie ein flächendeckender Stromausfall (Blackout), Terroranschläge mit ABC-Waffen, ein Crash unseres Wirtschaft- und Finanzsystems oder bürgerkriegsähnliche Unruhen können schnell existenzielle Gefahren für die Bevölkerung heraufbeschwören. Auf solche Ausnahmesituationen sollte man vorbereitet sein, um sich und seine Familie im Fall eines Falles zu schützen. Genau das tut die Prepper-Szene, die sich ausgehend von den USA auch in Deutschland und Europa wachsenden Zulaufs erfreut, obwohl sie vom linken Mainstream gerne mit Rechtsradikalen in Verbindung gebracht wird.