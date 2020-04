Von TORSTEN GROß | Am 3. November 2020, also in weniger als 200 Tagen, findet die 59. Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten statt. Herausforderer von Amtsinhaber Donald J. Trump wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Joseph »Joe« Biden sein. Der frühere Stellvertreter von Barack Obama konnte die meisten der bisherigen Vorwahlen seiner demokratischen Partei in den Bundesstaaten für sich entscheiden.

Am 8. April hat mit Bernie Sanders der letzte und zugleich ärgste Widersacher Bidens um die Nominierung zum demokratischen Präsidentschaftsbewerber das Handtuch geworfen. Völlig offen ist dagegen, wer an der Seite von Biden als sogenannter Running Mate, also als Kandidat für die Vizepräsidentschaft, antreten wird.

In einem Interview mit dem Hörfunksender KDKA in Pittsburgh äußerte Biden vor einigen Tagen überraschend, dass er Michelle Obama, die Ehefrau des früheren US-Präsidenten Barack Obama, ohne Zögern zu seiner Stellvertreterin im Weißen Haus machen würde. »Ich würde sie im Handumdrehen nehmen« so Biden, und weiter: »Sie ist brillant. Sie kennt sich aus. Sie ist eine wirklich gute Frau. Die Obamas sind gute Freunde.«

Biden fügte allerdings hinzu, dass Michelle Obama wohl kein Interesse an der Position habe. In ihrer im November 2018 unter dem Titel Becoming veröffentlichten Biographie gibt Obama an, keine eigenen politischen Ambitionen zu verfolgen. Ob es dabei bleibt, ist offen. Sollte das Rennen ums Oval Office, mit dem beim linken US-Establishment verhassten Donald Trump eng werden – und darauf deuten die aktuellen Umfragen hin –, könnte sich Obama am Ende doch entscheiden, das Angebot Bidens anzunehmen. Denn die ehemalige First Lady ist an der Basis der demokratischen Partei sehr beliebt. Ihre Kandidatur als Vizepräsidentin könnte vor allem Frauen motivieren, am 3. November an die Wahlurnen zu schreiten.

Für Konservative in den USA ist Michelle Obama – ebenso wie ihr Ehemann Barack – wegen ihrer »progressiven« Einstellungen zu Themen wie Einwanderung und Abtreibung dagegen ein rotes Tuch.

Sollte das Gespann Biden-Obama tatsächlich an den Start gehen und obsiegen, dann würde der Obama-Clan nach vier Jahren Abstinenz in Person von Michelle Obama erneut ins Weiße Haus einziehen. Mehr noch: Als Vizepräsidentin hätte Obama gute Chancen, selbst zur mächtigsten Frau der Welt aufzusteigen. Denn Joe Biden ist angeschlagen, sowohl politisch als auch gesundheitlich. Der demokratische Präsidentschaftskandidat in spe sieht sich mit mehreren Vorwürfen konfrontiert, Frauen gegenüber unangemessen aufgetreten zu sein, eine in den USA durchaus schwerwiegende Anschuldigung. Ende März wurde er von einer ehemaligen Mitarbeiterin sogar bezichtigt, sie in den neunziger Jahren sexuell genötigt zu haben.