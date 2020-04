Von WOLFGANG HÜBNER | „Nato besorgt über russisches Militär“, lautet eine der Schlagzeilen auf der heutigen ersten Seite einer Frankfurter Zeitung, für die immer weniger kluge Köpfe schreiben. Und Russenhasser Nr. 1, FAZ-Herausgeber Berthold Kohler, gibt in seinem Kommentar „Russischer Corona-Test“ auf der gleichen Seite dem Iwan noch einen drauf. Was ist geschehen? Nutzt Putin die Virus-Krise, um endlich die baltischen Staaten einzusacken? Oder will er die Ukraine ins Visier nehmen? Müssen wir gar mehr Angst vor den russischen Streitkräften haben als vor Covit-19?

Tatsache ist: Putin hatte vom 25. bis zum 28. März 2020 Manöver angeordnet. Offiziell heiße es dazu von russischer Seite, damit sollten „zivile Anstrengungen in der Corona-Krise unterstützt werden“. Nun kann füglich bezweifelt werden, ob militärische Übungen dazu sonderlich geeignet sind. Nicht bezweifelt werden kann allerdings, dass seit einigen Wochen bereits das größte US-Manöver in Europa seit mehr als 25 Jahren unter dem Titel „Defender Europe 20“ läuft. Daran nehmen fast 40.000 Soldaten aus 18 Nato-Ländern, darunter Deutschland, teil. Zu diesem Manöver wurden und werden rund 20.000 US-Soldaten sowie schweres Gerät eingeflogen bzw. eingeschifft.

Von Ende April bis Ende Mai sind 20 Gefechtsübungen auf den wichtigsten möglichen Kriegsschauplätzen geplant, die „zufällig“ alle ganz in der Nähe der russischen Grenzen liegen: in Polen, den drei baltischen Staaten und auch in Georgien. Laut Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg soll sich „Defender Europe 20“ jedoch nicht gegen ein „bestimmtes Land“ richten. Bislang war unbekannt, dass Baron Münchhausen aus Norwegen stammt, aber man lernt ja dazu.

Der nämliche Stoltenberg sagt laut heutiger FAZ: „Es ist unser vorrangiges Ziel sicherzustellen, dass aus dieser Gesundheitskrise nicht eine Sicherheitskrise wird“. Würde er das ernst meinen, müsste „Defender Europe 20“ allerdings schon längst abgesagt sein. Denn ein solches Riesenmanöver gleich in mehreren, allesamt vom Virus bedrohten Staaten zu veranstalten, um angeblich für mehr Sicherheit zu sorgen, heißt nichts anderes, als die Cholera mit der Pest bekämpfen zu wollen. Jedenfalls können wirksam militärische Übungen nicht mit Schutzmasken und Zwei-Meter-Abstand durchgeführt werden. Aber keine Angst, Stoltenberg beteuert: „Unser Fokus liegt darauf, die Coronavirus-Krise zu bestehen“. Na, dann mal auf an die russischen Grenzen!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.