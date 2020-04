Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Der ehemalige Polizist Tim Kellner engagiert sich seit 2015 öffentlich als patriotischer Widerstandskämpfer und gründete die Liste „Für die Eigenen!“. Diese außerparlamentarische Bürgerbewegung soll möglichst viele vernünftig denkende Menschen vernetzen, um ein politisches und soziales Gegengewicht zu dem herrschenden Parteienkartell zu bilden. Auf seinem Videokanal bei YouTube hat er mittlerweile bemerkenswerte 223.000 Abonnenten und fast 77 Millionen Aufrufe.

Bereits legendär ist der Rechtsstreit, den die Berliner „Staatssekretärin für Dingsbums“ Sawsan Chebli wegen angeblicher Beleidigung („Quoten-Migrantin der SPD“, „islamische Sprechpuppe“) gegen ihn anstrengte und in der ersten Instant vor dem Berliner Amtsgericht verlor.

Tim Kellner hat auf die umfasenden Zensurmaßnahmen bei YouTube, Facebook & Co reagiert und präsentiert sich nun voller Ironie als „Love Priest“. So versteckt er seine Botschaften unter dem Deckmantel von „Love, Peace & Harmony“ und gießt damit ätzenden Spott auf die Masse der gehirngewaschenen GutBesserMenschen hierzulande. In einem aktuellen Video, das zwei Tage nach seinem Erscheinen bereits fast 200.000 Zuschauer hat, zeigt er den Muezzinruf, der im Zuge einer Ausnahmegenehmigung während der Corona-Ausgangsbeschränkungen mittlerweile durch viele deutsche Städte dröhnt (Video oben).

In dem Videogespräch, das der Journalist Stefan Bauer und der YouTuber Johannes am 8.4.2020 mit mir führten, bin ich auf die Problematik des Muezzinrufs eingegangen und habe klargemacht, dass jener sofort nach Beendigung der Ausgangsbeschränkungen wieder einzustellen ist. Mit seinem Text ist er eine dreiste Kampfansage an alle anderen Religionen. Hier der kurze Ausschnitt:

Tim Kellner hat Mitte Februar bei YouTube einen zweiten Kanal mit dem Titel „Love Channel“ eröffnet. Dort erschien am Mittwoch ein Video, in dem sich der „Hohepriester der Liebe, Toleranz und Weltoffenheit“ über die Aktion von hühnerbrüstigen „Künstlern“ und „Prominenten“ lustig macht, die sich für die Aufnahme von „Flüchtlings“-Kindern in Köln einsetzen:

Die vorbildliche Arbeit von Tim Kellner kann man unter anderem durch das Abonnieren seiner beiden Kanäle unterstützen. Dies zeigt dann auch auf, dass die Zahl der Aufgewachten, die sich gegen die Herde der indokrinierten Schlafschafe aufbäumen, wächst.

