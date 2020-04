Deutschland ist das Land mit der niedrigsten Wohneigentumsquote und mit dem geringsten Nettovermögen pro Kopf. Dass es die deutsche Regierung über Jahre geschafft hat, dem Michel einzureden, dass er „reich genug ist, um die Schulden anderer Länder zu übernehmen und die Welt zu retten“, ist ein Meisterwerk staatlicher Propaganda. In diesem Video beschreibt Prof. Stefan Kofner, warum es wichtig ist, mehr Menschen in Wohneigentum zu bringen, damit das Volksvermögen pro Kopf wachsen kann. Ein Haus oder eine Wohnung zu besitzen sei in vielen anderen Ländern – zum Beispiel Italien und Griechenland – völlig normal, während Deutsche häufig nur zur Miete wohnen. Bei der Vermögensbildung bilden sie das Schlusslicht in Europa.