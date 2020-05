Von CANTALOOP | Es ist Frühling allerorten. Überall summt und brummt es. Hormone in Aufruhr. Und wie im Tierreich auch, versuchen Männchen mit eher schlichten Gemüte die jungen Weibchen durch Protz- und Imponiergehabe zu beeindrucken. Hierzulande signalisiert insbesondere der orientalische Jüngling seine Paarungsbereitschaft, indem er den Motor seines Dreier-BMWs aufheulen lässt.

Seiner Ansicht nach macht dies einen großen Eindruck bei der Damenwelt. Klappt es jedoch nicht wie gewünscht, schlägt die Stimmung des balzenden Morgenlandbewohners sehr schnell um. Er verliert rasch die Selbstkontrolle, gefährdet durch seine Aggressivität sich selbst – und oft auch andere.

So geschehen dieser Tage in Duisburg-Meiderich, als zwei junge Herren augenscheinlich die im Wagen neben ihnen befindlichen jungen Damen auf solche Art und Weise zu beglücken suchten. Leider schlugen mehrere Versuche einer ersten, zarten Kontaktaufnahme fehl – und um weitere Aufmerksamkeit zu erhalten, ließen die Männer deshalb die Reifen ihres Boliden heftig durchdrehen.

Unglücklicherweise verlor der aufbrausende Recke daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen, rammte dazu noch einen weiteren Verkehrsteilnehmer, um im Anschluss hasenfüßig zu flüchten. Die so umworbenen Mädchen (18 und 22 Jahre alt) merkten sich jedoch das Kennzeichen der wilden Jungs – doch leider vergebens. Denn dieses war Tags zuvor von einem anderen Kfz abmontiert worden. Immerhin hielten die brautschauenden Burschen bei ihrem subtilen Annäherungsversuch den Corona-Sicherheitsabstand ein.

Was sich in der Tat wie eine Aneinanderreihung von billigen Klischees anhört, hat sich am 5. Mai tatsächlich genau so abgespielt. Um das Ganze noch abzurunden, wollen wir dem geneigten Leser die politisch korrekte Personenbeschreibung der Unfallfahrer nicht vorenthaltenhalten: Tatort Duisburg, schneller BMW, gestohlene Kennzeichen, junge Männer – zirka 20-25 Jahre alt, kurze, schwarze Haare, Vollbärte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die ortsansässige Polizei unter der Rufnummer 0203-2800 entgegen. Auch Meldungen zu dem erwähnten Kennzeichendiebstahl sind hilfreich. Mutmaßungen zur Herkunft der Täter sind natürlich zu unterlassen.