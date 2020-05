Von WOLFGANG HÜBNER | Will man Umfragen glauben (was man nicht unbedingt muss), dann ist die Union aus CDU und CSU der ganz große politische Gewinner der Viruskrise, jedenfalls einstweilen. Deshalb herrscht beste Stimmung im Kanzleramt und in der Berliner Parteizentrale. Denn wer hätte das gedacht nach den vielen schweren Schlappen bei den Wahlen der letzten Jahre und dem Thüringer Debakel?

Es wäre natürlich Unsinn zu verbreiten, die Union habe in ihrer grenzenlosen Verzweiflung das Virus erfunden oder herbeigesehnt. Aber ihre Anführer haben schnell begriffen, wie erfolgreich sich mit diesem bösen Winzling bei den verängstigten Deutschen politisches Kapital schlagen lässt.

Daraus folgern die Parteimacher ganz richtig: So lange das Virus seine einschüchternde und lähmende Wirkung mit hilfreicher Unterstützung der Merkulatur-Medien zumindest bei 60 bis 70 Prozent der Untertanen ausübt, so lange wird der unverhoffte letzte Frühling der Union anhalten. Das Kunststück besteht jetzt darin, die Parteikonjunktur bis zur Bundestagswahl im Herbst 2021 irgendwie zu konservieren. Denn wenn das nicht oder auch nur mangelhaft gelingt, ist die Gefahr eines tiefen, ja sogar finalen Absturzes riesengroß.

Das naheliegende Rezept für diesen Konservierungsversuch ist die fortgesetzte Angstverbreitung unter dem Souverän. Begehrt dieser auf, müssen schnell Zahlen und Behauptungen her, die einen bedrohliche Anstieg der Infektionen, schon bald anbrandende zweite und dritte tödliche Infektionswellen, zu viele Maskenschutzverweigerer, unverantwortliche Umtriebe von Verschwörungstheoretikern, Aufdeckung von terroristischen Corona-Zellen usw. belegen. Wofür hat man schließlich ARD und ZDF voll im Griff! Jeden Abend eine Virus-Sondersendung – das sichert Millionen Stimmen von Rentnern und Pensionären samt Anhang.

Probleme machen da nur die steuerzahlenden arbeitenden und unternehmenden Deutschen, die von Entlassungen, Einkommens- und Vermögensverlusten, Grundrechtsbeschneidungen und Verlusten an Qualität in dem Land, in dem „wir gerne“ leben, gepeinigt werden. Da ist die hohe Kunst der Parteistrategen gefragt, diese unruhige, weil beunruhigte Masse unter der Staatsknute ruhig zu halten, jedenfalls wie gesagt bis Herbst 2021. Immerhin hat keine Partei in Deutschland mehr Erfahrung im Volksbetrug wie die Union. Und im Konrad-Adenauer-Haus verlässt man sich darauf, noch einmal so richtig vom Bonus der einzigen Staats- und Volkspartei auch dann profitieren zu können, wenn die ökonomischen Folgen der Viruskrise spürbar werden.

Allein schon das Bestreben von CDU und CSU, die Angst unter den Deutschen ohne Rücksicht auf die Folgen maximal hinauszuzögern, also das, was derzeit offensichtlich der Fall ist, macht die Union zur teuersten Partei der Welt. Zwar findet auch anderswo die politische Instrumentalisierung der Viruskrise statt. Doch nirgendwo wird damit so großer wirtschaftlicher und sozialer Schaden angerichtet wie im Produktions- und Exportgiganten Deutschland. Die letzte große Party von Merkel, Laschet, Schäuble, Spahn und Söder wird mit einem für viele Bürger viel ärmer gewordenen Land enden. Wer dieses Spiel nicht allmählich durchschaut, sollte demnächst nicht allzu laut Klagelieder anstimmen.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.