Während Moslems ungehindert in Massen unter den Augen der Polizei, wie unlängst in Berlin, aufmarschieren und „beten“ dürfen und andere privilegierte Gruppen bei uns, wie beispielsweise ein Araber-Clan oder eine Roma-Sippe zu Hunderten Trauerfeierlichkeiten durchführen und beiwohnen dürfen, hat der „gewöhnliche“ Bürger sich strengstens an die Corona-Maßnahmen zu halten.

Und mehr noch: Selbst im Umfeld von Demonstrationen sind gesetzestreue Personen neuerdings polizeilicher Willkür ausgesetzt. So kann das Zeigen des Grundgesetzes bereits Anlass einer polizeilichen Intervention sein oder wie neulich in Waren (Müritz, Mecklenburg-Vorpommern), wo man Patrioten sogar das Mitführen einer Deutschlandfahne untersagen wollte. Der AfD-Abgeordnete Thomas de Jesus Fernandes aus Mecklenburg-Vorpommern war Zeuge und unmittelbar Betroffener. Wir haben ihn zu dem Vorfall befragt:

PI-NEWS: Herr Fernandes, auf Ihrer Facebook-Seite haben Sie am 1. Mai berichtet, dass Ihnen und einigen Patrioten bei der versuchten Teilnahme an einer „Anti-Corona-Demo“ in der Stadt Waren von Seiten der Polizei das Mitführen einer Deutschland-Fahne untersagt wurde. Was genau hat sich da abgespielt?

FERNANDES: Bereits eine Woche zuvor demonstrierten die Warener Hotelbetreiber und Touristiker vor der Staatskanzlei in Schwerin gegen die existenzvernichtende Politik der SPD/CDU-Landesregierung. Ostern ist normalerweise der Saisonauftakt für die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern, die hart erarbeiteten Rücklagen für den Winter sind aufgebraucht, Investitionen für die kommende Saison getätigt und nun sollte es eigentlich losgehen. Schon in Schwerin unterstützten wir als AfD die Demonstranten und verstärkten damit ihre Forderungen politisch. Ministerpräsidentin Schwesig versteckte sich derweil hinter den Gardinen der Staatskanzlei und strafte eine ganze Branche mit Missachtung:

Vor knapp drei Stunden fand eine Demonstration der Warener Gastronomie- und Hotelbranche in Schwerin vor der Staatskanzlei statt. Mit dabei war der Abgeordnete der AfD-Fraktion Thomas de Jesus Fernandes – AfD. Wir fordern die Öffnung der Gastronomie- und Hotelbetriebe unter Wahrung der Hygienevorschriften, um die für Mecklenburg-Vorpommern wichtige Tourismusbranche nicht im Regen stehen zu lassen und um Arbeitsplätze im Land zu erhalten!

Die besagte Demo sollte nun von den Initiatoren am 1. Mai in Waren wiederholt werden. Wie es sich für eine echte Oppositionspartei gehört und weil ich persönlich auch mein Wahlkreisbüro in Waren habe und damit der AfD-Abgeordnete vor Ort bin, haben wir uns mit Mitgliedern, von denen selbst viele von den überzogenen Corona-Maßnahmen betroffen sind, getroffen und wollten deren Anliegen wieder unterstützen. Vorher gab es dazu ein Foto vor einem Hotel eines Mitgliedes und dann machten wir uns auf den Weg mit unserer Deutschlandfahne.

Was passierte dann?

Als wir dann in die Einkaufsstraße einbogen, sah uns von hinten ein Streifenwagen. Wie wir später von einigen unserer Hoteliers und Touristiker erfuhren, erhielten die Polizisten auf dem Demoplatz Funksprüche und es breitete sich hektische Betriebsamkeit aus. Schnurstracks bewegten sich die Polizisten Richtung Einkaufsstraße, um uns abzufangen und am Erreichen der Demo zu hindern.

Wie gingen die Polizisten genau vor?

Zuerst wurden wir dazu „genötigt“, uns alle eng vor einem geschlossenen Geschäft zu sammeln, umringt von den Beamten. Abstandsgebot Fehlanzeige! Ohne Nachfragen oder Vorstellungen ihrerseits kam sofort ohne Begründung „die Fahne muss weg“. Als nächstes sollte der ältere Herr, der Alterspräsident der Warener AfD-Stadtvertretung ist, seine AfD-Jacke ausziehen. Jens Holger Schneider (ebenfalls AfD Abgeordneter) und ich wiesen uns umgehend als Abgeordnete aus und fragten mehrfach nach einer rechtlichen Grundlage für das ausgesprochene Deutschlandfahnenverbot, es kam keine.

Eine Beamtin sagte: „Bleiben Sie hier, Sie bleiben jetzt hier stehen, nein Sie gehen da nicht hin“. Man stellte sich mir in den Weg, drängte mich körperlich an eine Hauswand und zog an meinem Arm, ich blieb unaufgeregt und ruhig.

Noch einmal sagte ich, ich gehe jetzt zur Demo, das ist mein Recht. Und ich ging, dann sagte die Beamtin auf einmal: „Halt – Sie bleiben hier, wir müssen Ihre Personalien aufnehmen (im Übrigen haben sie die von jedem von uns aufgenommen). Ich entgegnete, das können Sie auch dort vorne am Rande der Demo machen und ging hin.

Soweit so schlecht, nach weiteren ca. 20 Minuten merkte man wohl, übers Ziel hinausgeschossen zu sein und meinte nun: „Der Fahnenstiel ist zu lang“, abgesehen davon, dass wir vorher weder eine eigene Demo waren noch vor hatten, als eigene Demo aufzutreten, wie uns im medialen Nachgang von der Polizei unterstellt wurde.

Wie haben Sie und die betroffenen Kollegen auf die Einschüchterungsversuche reagiert?

Weiterhin ruhig. Man wollte wohl eine Reaktion unsererseits provozieren, um uns dann tatsächlich des Ortes zu verweisen. Unsere Ruhe und Sachlichkeit konterkarierte dieses Vorhaben. Anscheinend wollte man eskalieren, um uns irgendwie am Erreichen der Demo zu hindern. Das ging nicht auf, nachdem es wohl keine rechtliche Grundlage für die Handlungen der Polizei gab. Ich machte mich auf den weiteren Weg zur Demo und wies die Beamten darauf hin, dass ich nicht nur als Abgeordneter das Recht habe jede Demo zu besuchen, sondern auch als Zuschauer.

Wir leben immer noch in einem Rechtsstaat. Da man uns weder eine rechtliche Begründung für deren Handeln lieferte, sind wir auf Grund unserer Hartnäckigkeit letztendlich auf der Demo gelandet.

Normalerweise haben wir von der AfD ein sehr gutes Verhältnis zur Polizei und ich betrachte das in diesem Fall in Mecklenburg-Vorpommern als Einzelfall. Ich denke, dass das Handeln der Beamten vor Ort intern auch kritisch gesehen wird, anders kann ich mir nicht erklären, dass die Verantwortlichen gegenüber der Presse eindeutig gelogen haben.

Wird es von Ihrer Seite oder von der AfD Konsequenzen zu der Aktion geben, fordern Sie eine Untersuchung des Vorfalls?

Wie gesagt, viele innerhalb der Polizei denken sicher anders über das überzogene Vorgehen der Beamten vor Ort und hätten sicher anders gehandelt. Die Unwahrheiten in deren Presseerklärungen müssen allerdings berichtigt werden. Die Sache ist also noch nicht abgeschlossen.

Danke für das Gespräch.