Von WOLFGANG HÜBNER | Sie lassen sich diffamieren und verteufeln, aber nicht mehr verschweigen: Nämlich die Proteste gegen den sinnlosen, ruinösen und grundgesetzwidrigen sogenannten „Lockdown“ in Deutschland. Es sind aber nicht AfD-Anhänger, Rechtsextremisten, Verschwörungsfans und wirre Esoteriker, die diese Proteste wesentlich tragen und bestimmen, sondern vor allem jüngere und mittelalte Menschen, die völlig zu Recht ihre Existenz und Zukunft in großer Gefahr sehen. Viele von ihnen haben zuvor noch nie an solchen Aktionen teilgenommen. Es ist die pure Empörung, Angst und Not, die nun auch jene auf die Straßen und Plätze treiben, die bislang nur Zuschauer des politischen Geschehens waren.

Gewiss, sie waren nicht zu sehen und zu hören, als Merkel die Grenzen für Heerscharen von Sozialmigranten öffnete. Sie haben auch die Verfolgung und Diskriminierung der patriotischen Opposition hingenommen, zum Teil wohl sogar gut gefunden. Doch nun erleben diese Corona-Oppositionellen selbst, wie die Konfrontation mit dem staatlichen Zwangsapparat aussieht. Und sie sehen und lesen in den auf Linie gebrachten Medien, wie ihre Sorgen und ihre Argumente verlacht und absurd verzerrt dargestellt werden. Sie werden dort als „Covidioten“ beschimpft und der Verantwortungslosigkeit verdächtigt, weil sie nicht bereit sind, die „neue Realität“ demütig zu akzeptieren.

Die Reaktionen der Merkulatur-Medien verraten nicht nur den Hass der dienstbaren Schreiberlinge, sondern auch Erstaunen, ja Entsetzen, dass die mehrere Wochen wie gelähmt wirkende Volksgemeinschaft der Corona-Republik vorbei ist, noch bevor die ökonomischen Folgen die ersten ganz großen Verwüstungen angerichtet haben. Aber selbstverständlich ahnen und wissen immer mehr Menschen, welchen Preis das Umfragehoch der eigentlich sterbenden Staatspartei CDU/CSU sie selbst kosten wird. Der Protest wird auch motiviert von der Erkenntnis, dass in den Merkulatur-Medien so gut wie alle ernsthaften, sachlich kompetenten Kritiker des „Lockdown“ ausgesperrt und damit für das Massenpublikum mundtot gemacht sind.

Doch in Zeiten der noch nicht umfassend kontrollierten und zensierten sozialen Medien ist es einfach nicht mehr (bzw. noch nicht möglich), Kritik und Opposition an den staatlichen Maßnahmen völlig zu unterdrücken. Zudem weiß nun jeder halbwegs klarsichtige Zeitgenosse, dass eine neuerliche Verschärfung des Lockdowns keine realistische Drohung mehr ist, weil damit der totale wirtschaftliche Absturz der Exportrepublik verbunden wäre. Es bleibt den von der jetzigen Lage profitierenden politischen Kräften und ihren medialen Hilfskräften nur der Weg der Hetze und Spaltungsversuche. Doch die Erfolgsaussichten sind schlecht: Denn der Kampf hat gerade erst begonnen!

Wer in diesen Tagen sich intensiv mit den Nachrichten aus der Wirtschaft und der Finanzsituation von Bund, Länder, Kommunen sowie des Großpatienten EU beschäftigt, muss möglichst schwindelfrei sein. Denn wir gehen in Deutschland nicht nur einer schweren Rezession entgegen, die viele Existenzen von abhängig Beschäftigten wie Selbständigen vernichten oder schwer beschädigen wird. Es ist vielmehr auch der Weg in gesellschaftliche und politische Verwerfungen, die für Millionen viel elementarer spürbar sein werden als das bei den Krisen 2007/08 oder 2015 der Fall war.

Wenn nun die Merkulatur-Medien die letzten Masken fallen lassen, dann kann das nur gut sein: Eine bessere Aufklärung über die tatsächlichen Zustände und Kräfteverhältnisse im Parteienstaat kann die neue Opposition nicht bekommen! So kann sie in wenigen Wochen lernen, wofür es sonst – wenn überhaupt – Jahre gebraucht hätte. Das erinnert einen alt gewordenen 68er wie den Verfasser dieses Textes doch sehr an die Turbulenzen seiner Jugend, damals allerdings gänzlich virenfrei.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.