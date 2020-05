Die Protestbewegung für den Erhalt der Grundrechte könnte an diesem Wochenende in eine entscheidende Phase eintreten. Weicht der Staat vor den Bürgern zurück oder setzt die Macht auf Gewalt. Die Antwort erfahren Sie in dieser Ausgabe von Die Woche Compact. Das sind die Themen im Einzelnen: Konfrontation – Antifa gegen Hygienedemos / Vertuscht – Was in Nürnberg wirklich geschah / Zweifel – Wie sicher ist der Corona-Test?