Von MANFRED ROUHS | Nicht alles, was Recht ist, hat auch unbedingt etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Diese Erfahrungen mussten zwei Enkel in Niedersachsen machen, deren Oma für die beiden zehn Jahre lang monatlich 50 Euro auf ein Sparkonto eingezahlt hatte. Nachdem die Oma in ein Pflegeheim eingeliefert werden musste, dessen Kosten sie nicht vollständig selbst tragen konnte, machten sich Vertreter des Sozialamtes über ihr Vermögen her und entdeckten in ihren Kontoauszügen die monatlichen Zahlungen auf das zu Gunsten der Enkel angelegte Sparbuch. Also schlugen sie zu und verlangten von den Enkeln die Rückzahlung des Geldes. Zurecht, wie jetzt das Oberlandesgerichts Celle entschied (Aktenzeichen 6 U 76/19).

Dem Staat scheint das Geld auszugehen. Vor drei Jahren hatte das Landgericht Aachen in einem ähnlichen Fall, in dem es ebenfalls um 50 Euro monatlich ging, noch zugunsten der Beschenkten entschieden (Aktenzeichen 3 S 127/16).

Unglücklich verhält sich, wer Geld so transferiert, dass es die stets gierige und griffbereite öffentliche Hand nachvollziehen kann. Hätte die niedersächsische Oma ihren Enkeln die 50 Euro bei einem leckeren Stück Kuchen bar in die Hand gedrückt, wäre nichts passiert, weil „Vater Staat“ von der Transaktion nichts mitbekommen hätte. Derzeit aber ist an solche Gesten gar nicht zu denken, denn falls sie nunmehr zwecks Geldübergabe die Hand des Enkels ergreift, dann stirbt die Oma an Corona.

Der aktuelle Kursschwenk in der Rechtsprechung lässt erkennen, welche Konsequenzen die näher rückende Abschaffung des Bargeldes für uns alle haben wird. Und sie macht eine gemeinsame Zielsetzung der bundesrepublikanischen mit der Anfang 1990er Jahre in Europa gescheiterten kommunistischen politischen Zielsetzung deutlich. Die Absicht nämlich, den über Generationen gewachsenen Zusammenhalt der Familien zu zerstören und an dessen Stelle die schöne neue Ordnung eines allein seelig machenden „Großen Bruders“ zu setzen, der Oma und Enkel auf ihre Nützlichkeit für das weltumspannende Netz des Globalisierungskapitalismus reduziert.

Solche Verhältnisse gebieten nur eines: Widerstand! Wer jetzt noch schweigt, macht sich mitschuldig!

