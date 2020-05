Es ist der 23. April 2020, der in die Geschichte eingehen dürfte als der Tag, an dem der Burgfrieden in der Corona-Krise spätestens endete. Im Bundestag wird endlich wieder gestritten.

Und das liegt auch an der AfD-Bundestagsfraktion, die sich zunehmend zur parlamentarischen Stimme all derer entwickelt, denen die bisherigen Lockerungen der Bundesregierung nicht weit genug gehen.

Doch wofür steht die AfD in der Corona-Krise? In dieser Ausgabe von JF-TV Spezial spricht Filmemacher Marco Pino mit den Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland und Alice Weidel sowie Fraktions-Vize Sebastian Münzenmaier, der mit seiner Rede am 23. April einen viralen Hit landete – weil er offenbar aussprach, was immer mehr Bürger bewegt.

JF-TV Spezial zur Corona-Krise: Alternativen zum Lockdown.