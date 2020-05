Von TORSTEN GROß | Die EU-Kommission hat ein neues Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet. Grund ist ein im Februar vom polnischen Parlament verabschiedetes Gesetz zur Neuordnung der Justiz, das in bestimmten Fällen ermöglicht, Sanktionen gegen Richter zu verhängen. Die müssen künftig mit Geldstrafen, Herabstufung oder sogar Entlassung rechnen, wenn sie die Entscheidungskompetenz oder die Rechtmäßigkeit des Handelns anderer Richter, einer Kammer oder eines anderen Gerichts in Frage stellen. Außerdem soll es ihnen künftig verboten sein, sich politisch zu betätigen. Aus Sicht der EU-Kommission untergrabe das Gesetz die richterliche Unabhängigkeit und sei auch nicht mit dem Vorrang europäischen Rechts vereinbar, begründet Justizkommissar Didier Reynders den Schritt in einer Twitter-Nachricht.

Bereits seit Jahren strebt die in Polen seit 2015 allein regierende nationalkonservative Prawo i Sprawiedliwosc (kurz PiS) eine Reform der Justiz an, deren Strukturen noch auf die Zeit der kommunistischen Diktatur zurückgehen. Dabei gerät Warschau immer wieder in Konflikt mit der Europäischen Union. Ein 2017 beschlossenes Gesetz, das die Senkung des Pensionsalters von Richtern vorsah, wurde auf Betreiben der EU-Kommission vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) 2019 gekippt. Die Maßnahme sei geeignet, die richterliche Unabhängigkeit und die Gewaltenteilung zu gefährden, so die Straßburger Richter in ihrer Begründung.

Es soll an dieser Stelle nicht auf das Für und Wider der in Polen geplanten Neuordnung des Justizwesens eingegangen werden. Viel interessanter ist eine andere Frage: Wie steht es eigentlich um die Unabhängigkeit der Justiz in Deutschland, zumal die Bundesregierung in der EU zu den lautesten Kritikern der PiS-Administration in Warschau gehört? – Nicht zum Besten, um das Fazit gleich vorwegzunehmen!

Es gehe also nicht um den Abbau der Demokratie, sondern das genaue Gegenteil, so der Historiker David Engels. Darüber hinaus wird der Richterschaft Korruptionsanfälligkeit vorgeworfen, weil es an Kontrollmechanismen fehle.

Befürworter der polnischen Justizreform weisen den Vorwurf, die Regierung wolle die Justiz überwachen und so die Gewaltenteilung aushebeln, zurück. Es gebe gar keine echte Gewaltenteilung in Polen, so die Argumentation, weil das Justizwesen zwar Legislative und Exekutive kontrolliere, umgekehrt aber kein demokratisch legitimiertes Gremium existiere, dass die Judikative beaufsichtige, um einen möglichen Machtmissbrauch zu verhindern.

Ebenfalls auf Antrag Brüssels hat der EuGH vor knapp zwei Wochen in einer Eilentscheidung angeordnet , dass die 2018 eingerichteten Disziplinarkammern, die das Gebaren von Richtern in Polen überprüfen und ggf. maßregeln sollen, ihre Arbeit bis zu einem Urteil in der Hauptsache einstellen müssen.

Hierzulande entscheiden Richterwahlausschüsse über die Besetzung der Bundesgerichte. Sie setzen sich gemäß Art. 95 Abs. 2 GG zu gleichen Teilen aus den Justizministern der Länder und Mitgliedern des Deutschen Bundestages zusammen.

Für das Bundesverfassungsgericht existiert ein eigenständiges Wahlverfahren, das in Art. 94 Abs. 1 GG geregelt ist. Dessen Richter werden je zur Hälfte von Bundestag und Bundesrat gewählt. In beiden Fällen besteht eine wichtige Gemeinsamkeit: Die Auswahl der Richter obliegt Politikern, die entweder einem Parlament, also der Legislative, oder einer Regierung und damit der Exekutive angehören. Fragwürdig ist vor allem die Beteiligung von Vertretern der Legislative an der Wahl der Richter speziell des Bundesverfassungsgerichts. Denn die Parlamente beschließen die Gesetze, die im Zweifel vom Verfassungsgericht daraufhin überprüft werden müssen, ob sie mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Auch die Mitwirkung der Länderjustizminister als Teil der Exekutive an der Richterauswahl ist umstritten. Schließlich haben das Bundesverfassungsgericht und die obersten Bundesgerichte unter anderem die Aufgabe darüber zu wachen, ob die Entscheidungen von Regierungen und Behörden den verfassungsrechtlichen Vorgaben entsprechen. Man denke nur an die Beobachtung von Oppositionsparteien durch den Verfassungsschutz.

Das bedeutet also: Legislative und Exekutive in Deutschland suchen sich ihre Kontrolleure selbst aus! Mit echter Gewaltenteilung, immerhin eine der tragenden Säulen des Rechtsstaats, ist dieses Auswahlverfahren nicht zu vereinbaren und steht deshalb schon seit Jahrzehnten in der Kritik.

Was aber noch sehr viel problematischer ist: Die Mitglieder sowohl der Richterwahlausschüsse als auch der Parlamente sind allesamt Parteipolitiker. Die Erfahrung der Praxis zeigt: Im Zweifel ist es nicht die fachliche Eignung, die über die Besetzung einer vakanten Richterstelle entscheidet, sondern die politische Nähe eines Bewerbers zu den Zielen der Partei, die ihn vorschlägt. Einige der Bundes- und Verfassungsrichter sind selbst Parteimitglieder, etwa Peter Müller, früher CDU-Ministerpräsident des Saarlandes, und Stephan Harbarth, zuvor stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Harbarth wird in diesem Jahr den ursprünglich von der SPD nominierten Andreas Voßkuhle in seiner Funktion als Präsident des Bundesverfassungsgerichts ablösen.