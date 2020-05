Von MANFRED W. BLACK | Der 13. Mai sollte für eine Geld-Automatenknacker-Bande kein Glückstag werden: Früh morgens um 6 Uhr rollten zahlreiche Kraftfahrzeuge mit schwer bewaffneten Polizei-Spezialkräften durch die Heidestadt Lüneburg. Wenig später rammten vermummte Elite-Kräfte in neun Haus- und Hallenobjekten etliche Türen auf.

Die Bewohner wurden unsanft aus dem Schlaf gerissen. 230 Beamte der Bundespolizei und aus Polizeibehörden von Niedersachsen und Hamburg waren angerückt, darunter auch mehrere Gruppen der GSG-9 und Polizisten der Hamburger „BFE“ (Beweissicherungs- und Festnahme-Einheiten), die in kriminellen Kreisen gefürchtet sind.

„Arbeitsgebiet“ der Banden-Kriminalität: Von Hamburg-Harburg bis nach Celle

Der Polizei-Großeinsatz richtete sich gegen eine Bande von Automaten-Sprengern, die seit Monaten insbesondere Nord-Niedersachsen durch Sprengstoffexplosionen und bandenmäßig betriebene schwere Diebstahls-Aktionen in große Unruhe versetzt hatten. Die sechs Beschuldigten – im Alter von 19 bis 45 Jahren – „sollen sich vor allem auf das Sprengen von Fahrkartenautomaten der Bahn spezialisiert haben“ (Bild-Zeitung). Aber auch Zigarettenautomaten und Parkschein-Automaten flogen immer wieder in die Luft. Die Polizei-Inspektion Lüneburg präzisierte das in einer Pressemitteilung so: „Um an die innenliegenden Geldkassetten zu gelangen, nutzten die Täter Gas oder Sprengkörper (so genannte Polenböller).“

Die Polizei teilte mit, dass die organisierten Taten nicht nur auf dem Gebiet der Bahnhöfe verübt worden sind. Vielmehr seien „die Beschuldigten verdächtig, unter wechselnder Beteiligung der einzelnen Mitglieder der Tätergruppierung u.a. in den Landkreisen Lüneburg, Celle und Harburg mehrere Aufbrüche von Parkscheinautomaten und Zigarettenautomaten, Wohnungseinbruchsdiebstahl und mehrere weitere einfache und qualifizierte Diebstahlsdelikte in Vollendung und im Versuch begangen zu haben“.

Dafür hätten die Täter „Sprengmittel sowie mechanische und elektronische Werkzeuge als Tatmittel“ benutzt. Die Sonder-Ermittlungsgruppe der beteiligten Polizeibehörden „rechnet ihnen auch den spektakulären Einbruch im April in den Baumarkt „Auf den Blöcken“ in Lüneburg zu, bei dem die Täter mit einem Fahrzeug durch den Baumarkt fuhren und Sachschaden von mehr als 50.000 Euro verursachten“.

Die Verdächtigen sollen laut Pressemitteilung der Polizei „zumindest in Teilen“ ihren Lebensunterhalt mit diesen hoch kriminellen Taten bestritten haben. Da die Bandenmitglieder offensichtlich oft „mit Sprengstoffen hantierten“ (Bild) und bekannt war, dass zumindest ein Mitglied der Gang oftmals bewaffnet in Erscheinung getreten ist, hatte das Polizei-Präsidium Lüneburg die Bundespolizei und Landespolizei Hamburg gebeten, sich am breit gefächerten Einsatz zu beteiligen.

Gegen drei der Tatverdächtigen wurden Haftbefehle vollstreckt, darunter ist der mutmaßliche Kopf der Bande. Drei der Verdächtigen wurden zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Bei den insgesamt neun Durchsuchungen in Lüneburg und in der näheren Umgebung der Heide-Metropole sind viele Beweismittel sichergestellt worden, darunter ein vermutlich gestohlener Tresor, diverse Einbruchwerkzeuge und recht vielfältiges „Stehlgut“ aus zahlreichen Einbrüchen.

Dass es lebensgefährlich ist, bei solchen Gewalttaten Gas und Sprengstoff einzusetzen – bei solchen Explosionen sind in den vergangenen Jahren bereits mehrfach Menschen ums Leben gekommen –, kümmerte die Bandenmitglieder offensichtlich nicht. Die Polizei-Pressestelle erklärte, dass der Material-Schaden je gesprengten Automat im Schnitt bei rund 30.000 Euro gelegen hat. Erbeutet haben die Täter je Sprengung bis zu 8000 Euro.

Zu welchen Ethnien gehört die Bande?

Einer der Einsatzleiter – Helgo Martens, Chef der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Hamburg – erklärte nach den Verhaftungen gegenüber der Bild-Zeitung etwas großspurig: „Das sind gemeingefährliche Straftaten. Die Bundespolizei lässt nicht zu, dass Straftäter von der Corona-Krise profitieren!“. Dass es häufig gar nicht oder doch nur ziemlich spät gelingt, solcher organisierten Banden-Kriminalität auf die Spur zu kommen, ließ der leitende Beamte unerwähnt.

Keine Aussage machten die Polizei-Dienststellen zunächst darüber, welchen Ethnien die Bandenmitglieder angehören. Schon die Fotos, die beim Großeinsatz der Polizeikräfte geschossen wurden, verdeutlichen freilich, dass es sich in der Regel um eher „dunkelhäutige“ Täter mit schwarzen Haaren handelt. Aus gewöhnlich gut informierten Polizei-Kreisen heißt es, die Schwerkriminellen seien überwiegend Serben und Türken. Aber auch „Deutsche“ seien verdächtig. Auf die Frage, ob es sich bei den „deutschen Staatsbürgern“ um Männer mit Migrationshintergrund – und mehreren Staatsbürgerschaften – handele, wurde keine klare Antwort gegeben. Auch ist bisher nicht offiziell bekannt, ob die fest gesetzten Bandenmitglieder regelmäßig Gelder vom Sozialamt beziehen.