Von CANTALOOP | Für all diejenigen, die diesen illustren Zusammenschluss noch nicht kennen; die „Migrantifa“ ist eine Organisation von hier lebenden Einwanderern und „Aktivisten“, die sich im Deutschland des Jahres 2020 – also exakt 75 Jahre nach dem zweiten Weltkrieg – mehr denn je Sorgen machen, ob sie sich weiterhin unbehelligt hier aufhalten können. Laut ihrer Sprecherin Aila Kutlu gibt es hierzulande nämlich keine größere Gefahr für die Neubürger als, Sie ahnen es sicher schon, Rechtsextremismus und Rassismus.

„Für uns gibt es absolut nichts zu feiern“. Gerade auch in der Corona-Krise fürchten sich viele Ausländer buchstäblich zu Tode und trauen sich gleichwohl kaum noch vor die Haustüre. Der Staat könne sie nämlich nicht schützen vor den überall herumlungernden Rechten, denen die aktuelle Krise scheinbar zum Vorteil gereicht.

Zitat eines Interviews des linken Portals „Neues Deutschland“ vom 7. Mai:

„Am 8. Mai 1945 wurde Deutschland angeblich vom Faschismus befreit. Tatsächlich hat eine Entnazifizierung nie stattgefunden. Ehemalige Nazis waren in entscheidenden Positionen daran beteiligt, die Bundesrepublik wieder aufzubauen. Und heute sind rechte und faschistische Ideologien wieder auf dem Vormarsch. Rechter Terror ist für uns Alltag. Seit dem Anschlag in Hanau ist kein Tag vergangen, an dem es nicht brutale Angriffe auf Migranten gab. In den drei Tagen danach gab es in Döbeln einen Brandanschlag auf einen Shishabar, eine Moschee in Emmendingen wurde mit Hakenkreuzen beschmiert und in Stuttgart sind Schüsse auf eine zweite Shishabar gefallen. Es gibt keine Befreiung in den Zuständen, in denen wir uns befinden“.

Unterstützt werden die ängstlichen Einwanderer selbstredend von sämtlichen Linkskräften, des politischem Feuilletons und natürlich der gesamten Berliner Subkultur. Somit wurde am 8. Mai gemeinschaftlich ein „Tag des Zorns“ ausgerufen, der alsbald in einen gesamt-migrantischen Generalstreik, zumindest in der Bundeshauptstadt, münden könnte.

Migrantische Jammerlappen anstelle von verantwortungsbewussten Immigranten

Das Attentat von Hanau eines verwirrten Einzeltäters wird dabei als übertragbare Schablone über alle Bio-Deutschen gestülpt, in denen die Migrantifa und deren Umfeld lediglich neue, potentielle Attentäter sieht. Während sie selbst vollkommen friedlich und kooperativ sind, wollen ihnen alle Indigen-Deutschen abseits der Linksparteien ausschließlich Böses zufügen. Sie werden nur betrogen und ausgenutzt. Ein bekannt-berüchtigtes Narrativ, das auch von der deutschen System-Presse eifrig genährt wird.



Tatsachen und Fakten ignoriert man in diesen Milieus geflissentlich und suhlt sich stattdessen lieber wohlig in der komfortablen Opferrolle. Abschließend stellt sich nur die Frage aller Fragen: wenn doch alles so furchtbar schlimm, gefährlich und einfach unerträglich für die Zugereisten in diesem Land ist, warum nur leben sie dann weiterhin in so riesengroßer Anzahl hier? Und nicht in den für sie sicheren Ländern?

„Yalla, Yalla Migrantifa“ – das ist ihr Schlachtruf. Auf den deutschen Staat ist kein Verlass – so ihr Credo, deshalb lasst uns „migrantischen Selbstschutz“ aufbauen. Na dann, herzlich willkommen, werte Neubürger. Auf dieser vertrauensvollen Basis können wir sicherlich vollkommen problemlos zusammen leben.