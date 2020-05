Von MARKUS WIENER | Auch in Nordrhein-Westfalen frohlockte die etablierte Politik über die wunschgemäße Einstufung von Teilen der AfD als angeblich “verfassungsfeindlich” durch den Inlandsgeheimdienst namens “Verfassungsschutz”. Das offensichtliche Kalkül: Endlich muss die Auseinandersetzung mit der größten Oppositionspartei nicht mehr auf politischem Wege geführt werden, sondern kann durch regierungsamtliche Stigmatisierung und Einschüchterung ersetzt werden.

Der inoffizielle Schönheitskönig der NRW-Politik, CDU-Innenminister Herbert Reul, tat sich dabei besonders hervor: Rund 1000 AfD-Mitglieder würden dem inzwischen aufgelösten Flügel zuzurechnen sein und würden vom Verfassungsschutz überwacht, so die bedrohliche Mitteilung der Reuls Innenministerium angegliederten VS-Behörde. Den unbotmäßigen Untertanen sollten wohl Mores gelehrt werden, indem jedes fünfte AfD-Parteimitglied in Nordrhein-Westfalen Reuls Schlapphüte bei jedem Telefonanruf, Mailverkehr oder persönlichen Zusammenkunft im Nacken wähnt.

Jedoch wurde dieses Gruselszenario dank einer parlamentarischen Anfrage der AfD-Landtagsfraktion schnell als billiger Taschenspielertrick entzaubert. Die 1000 Personen seien nur als grobe Schätzung und nicht als namentlich identifizierte “Verfassungsfeinde” zu verstehen. Der VS kann diese angeblichen Extremisten also in den wenigsten Fällen überhaupt persönlich identifizieren. Nachrichtendienstliche Mittel werden daher wohl ebenfalls in den wenigsten Fällen zum Einsatz kommen können, da es schlicht an einem entsprechenden Anknüpfungspunkt für die Beobachtung fehlt.

“Die Antwort des NRW-Innenministeriums beruhigt und entlarvt die Mär von den 1000 beobachteten Mitgliedern als billigste Propaganda zur Einschüchterung unserer Mitgliedschaft”, meint dazu der stellvertretende AfD-Landesvorsitzende Matthias Helferich. Zudem sei im Zuge dieser Anfrage auch klargestellt worden, dass AfD-Kandidaten für die anstehenden Kommunalwahlen, die als Beamte oder Angestellte im öffentlichen Dienst tätig sind, keine disziplinarrechtlichen Konsequenzen zu befürchten, selbst wenn sie sich zum ehemaligen „Flügel“ öffentlich bekannt haben.

“Das Innenministerium verweist auch weiterhin auf die ‘Funktionstheorie’ des Bundesarbeitsgerichts, wonach dienstrechtliche Konsequenzen für einen Kandidaten oder Funktionär nur dann zu befürchten sind, wenn die Partei als zumindest materiell verfassungsfeindlich eingestuft ist. In den meisten Fällen müssen aber Äußerungen des Beamten oder öffentlich Beschäftigten hinzutreten, die Anlass für Zweifel an deren individuellen Verfassungstreue liefern.”

Um die Einschüchterungsversuche des Landesamtes für Verfassungsschutzes und des CDU-geführten Innenministeriums noch weiter zu entlarven, sollten nun alle Funktionäre und Mandatsträger der AfD NRW ein Auskunftsersuchen an das Landesamt nach § 14 Verfassungsschutzgesetz zu richten. Denn das Landesamt ist nach § 14 des NRW-Verfassungsschutzgesetzes dazu verpflichtet, „auf schriftlichen Antrag der antragstellenden Person gebührenfrei Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten, den Zweck und die Rechtsgrundlage der Speicherung“ zu erteilen. Ziel dieser massenhaften Auskunftsersuchen soll es laut Helferich sein, darzulegen, dass das Landesamt die vermeintliche Beobachtung lediglich als Bedrohungsszenario aufrechterhält, um von der AfD Wähler und Neumitglieder fernzuhalten.

Eine lobenswerte Aktion, die hoffentlich viele Teilnehmer findet. Denn durch maximale Transparenz und klugen Widerstand kann der perfide Plan der etablierten Parteien, die AfD mit unlauteren obrigkeitsstaatlichen Methoden zu marginalisieren, letztendlich durchkreuzt werden. Und die AfD ist stark genug, diesen Kampf aufzunehmen, weil die Herrschenden in ihrem Fall den Regierungsschutz zum Glück zu spät von der Kette gelassen haben.

PI-NEWS-Autor Markus Wiener schreibt bevorzugt zu Kölner und tagespolitischen Themen für diesen Blog. Der Politologe und gelernte Journalist ist parteiloses Mitglied des Kölner Stadtrates und der Bezirksvertretung Chorweiler. Seit über 20 Jahren widmet er sein politisches und publizistisches Engagement der patriotischen Erneuerung Deutschlands. Der gebürtige Bayer und dreifache Familienvater ist über seine Facebook-Seite erreichbar.