Von MANFRED ROUHS | Lisa Lasselsberger, Künstlername Lisa Eckhart, ist kein gutes Vorbild für den bulimiegefährdeten Teil der Jugend. Sie steht da wie ein Strich in der Landschaft und wirkt nicht nur, aber auch auf Wiener Schnitzelfreunde mitleiderregend. Die Alleinunterhalterin ist ein Gesamtkunstwerk aus Körper, Wort und noblem Tuch. Und weil jeder Aspekt ihrer Inszenierung reine Provokation ist, zielt die Suche nach dem Sinn des Ganzen ins Leere.

Lisa Eckhart steht in einem knallharten Wettbewerb um öffentliche Aufmerksamkeit mit anderen Fernsehschaffenden. In diesem Kräftemessen hat sie kürzlich wieder einmal einen Volltreffer gelandet, indem sie die Frauenfreunde Harvey Weinstein und Woody Allen auf’s Korn nahm: „Jetzt plötzlich kommt heraus, den Juden geht’s wirklich nicht ums Geld. Denen geht’s um die Weiber, und deswegen brauchen sie das Geld.“

Das sollte Ärger geben und tat es auch. Der grüne Volker Beck bemerkt, der WDR leiste sich „mit Lisa Eckhart ein Potpourri aus antisemitischen Klischees und schenkelklopfendem Humor, bei dem einem das Lachen nur im Halse stecken bleiben kann“. Die „Jüdische Allgemeine“ rezensierte ihren Auftritt als „geschmacklos und kritikwürdig“.

Lisa ficht das nicht an. Sie kann sich zurückziehen auf den Standpunkt, antisemitische Klischees lediglich zitiert, sie sich aber nicht zu eigen gemacht zu haben. Wer ihr sorgfältig zuhört bemerkt, dass sie selten oder nie eine eigene Meinung äußert, sondern stets aus der Distanz Ereignisse, Personen und Verhältnisse darstellt, zu denen sie mal kühl, mal leidenschaftlich Einschätzungen Dritter zum Besten gibt. Vorwerfen kann man ihr ungünstigstenfalls, die Anführungszeichen nicht laut genug angedeutet zu haben.

Aber wo Rauch ist, lodert meist auch ein Feuer:

Lisa, unüberhörbar geboren in der Ostmark, hat an der Freien Universität Berlin studiert. Ihre erste Masterarbeit zum Thema „Weiblichkeit und Nationalsozialismus, ausgehend von Joseph Goebbels’ Tagebüchern“, wurde von der Hochschule zurückgewiesen. Sie war womöglich nicht wissenschaftlich kühl genug, macht aber deutlich, für welche Themen sie sich interessiert und welche Bücher sie liest.

Was nur hätte Leni Riefenstahl aus Lisa Eckhart machen können? Leni hat Liesa verfehlt, und zwar um neunzig Jahre, die sie zu früh geboren worden ist. So also muss sich Lisa selbst inszenieren, weil keine Leni da ist, die ihr das abnehmen könnte. Und genau das wird sie zweifellos so lange tut, bis ihr irgendwann der WDR den Stecker zieht.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig und vermittelt Firmengründungen in Hong Kong.