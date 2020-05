Von TORSTEN GROß | Der rechtskonservative US-Publizist und frühere Berater von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, hat in Italien einen wichtigen juristischen Erfolg errungen. Das von ihm unterstützte Dignitatis Humanae Institute (Institut für Menschenwürde, kurz DHI) setzte sich in einem Rechtsstreit gegen den italienischen Staat durch.

Gegenstand des Verfahrens war ein Pachtvertrag für das ehemalige Kloster Trisulti in der Provinz Latium, den das DHI 2008 mit dem Kulturministerium als Verwalter des über 800 Jahre alten Gebäudekomplexes geschlossen hatte.

Bannon will in dem Kloster eine Akademie für patriotisch gesinnte Politiker und Multiplikatoren in Europa einrichten. Nach dem Regierungswechsel in Rom Anfang September 2019 widerrief das Kulturministerium den Pachtvertrag und forderte das DHI zur Räumung der unter Denkmalschutz stehenden Abtei auf. Zu Unrecht, wie bereits am 13. Mai ein Berufsgericht in Latina befand.

In der am Dienstag dieser Woche veröffentlichten Urteilsbegründung heißt es, das Ministerium stütze seine Entscheidung auf Tatsachen, die bereits bei Abschluss des Vertrages bekannt gewesen seien und die man seinerzeit als Grundlage der Vereinbarung akzeptiert habe.

Der Widerruf durch die Behörde sei deshalb keine Reaktion auf die behauptete Verletzung vertraglicher Pflichten durch das DHI, sondern politischen Motiven geschuldet, mutmaßen die Richter. Vor allem aber habe man die Frist versäumt, innerhalb derer die Aufhebung des Pachtvertrages hätte beantragt werden müssen.

Das Dignitatis Humanae Institute (DHI) ist eine Denkfabrik, die am 8 Dezember 2008 vom konservativen Aktivisten Benjamin Harnwell zusammen mit dem britischen Europaabgeordneten Nirj Deva in Brüssel gegründet wurde. Ideologisch steht die konservative Organisation dem Katholizismus nahe. Ausgehend von der Erkenntnis, »dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen« sei, setzt sich das Institut für die Wahrung der Menschenwürde ein. Sitz der Organisation ist Rom. Nicht zuletzt wegen seiner kritischen Haltung zum Islam ist das DHI schon seit längerem im Fadenkreuz der Kritik des linken Mainstreams.