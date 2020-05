Von WOLFGANG TAUFKIRCH | Ich freue mich hier zu sein, aber das ist nicht mehr das Cottbus, das ich kenne. Wo ist das Leben? Wo sind die unbeschwerten Gesichter? Die lachenden Kinder?

Beim letzten Mal, als ich in Cottbus war, es war der Silvesternachmittag 2019, gut vier Monate ist es her, habe ich gesagt, „ich fürchte, die 20er dieses Jahrhunderts werden NICHT als die goldenen 20er in die Geschichte eingehen“.

Am 31. Dezember war noch nicht vorhersehbar, was heute los ist, aber uns allen war doch bewusst, dass was passieren wird. Die Frage war noch nie ob, sondern wann es knallt.

Das geniale an dieser Geschichte ist aber: weltweit gibt es einen Schuldigen, ein kleines Virus, das sich – so viel wissen wir heute – als ziemlich harmlos erweist. Es ist obendrein sehr praktisch: man sieht es nicht, man hört es nicht, es ist überall und nirgends, also beste Voraussetzungen, Angst und Panik zu verbreiten.

Das ist auch gelungen und vier, fünf Experten und Politiker haben ab dem ersten Infektionsfall am 27. Januar einen Kurs vorgegeben, der jede andere Meinung verbietet. Der Faschismus ist sofort in die Parlamente eingezogen, Geschäftsordnungen wurden geändert, die Beschlussfähigkeit herabgesetzt und die Bürger werden mit einer Verordnung nach der andern bombardiert.

Wie soll dieser Wahnsinn weitergehen?

Es gibt erschreckende Parallelen zu der Zeit vor dem 2. Weltkrieg, genauer zur Wirtschaftskrise ab 1923.

Damals: mit Schubkarren wurden Geld-, Sach-, Kunst- oder Vermögenswerte abgeholt. Heute: Negativzinspolitik.

Damals: Einführung einer „Notverordnung“. Heute: Einführung einer „Pandemieverordnung“.

Damals: „Bürgersteuer“ und „Krisensteuer“. Heute: „Solidaritätszuschlag“ und „CO2-Abgabe“.

Damals: Rundfunkerklärungen. Heute: Mainstreammedien.

Damals: Ermächtigungsgesetz. Heute: Außerkraftsetzung der Grundrechte.

Wie soll das weitergehen? Wollen wir auf eine moderne Sportpalastrede warten und wieder alle „jaaaa“ brüllen?

Wir brauchen keinen zweiten Führer, der die Unterdrückung des Volkes bis zum blinden Gehorsam verlangt, der uns ausbeutet und abhängig macht. Jeder Jobverlust, jede Kurzarbeit und jede Insolvenz führt zu Abhängigkeit vom Staat. Genauso ist es mit Grundrechtsbeschränkungen und Impfpflichten.

Wir brauchen ganz wenig, um uns selbst zu befreien. Wir brauchen das Grundgesetz und wir brauchen Dich, dich, dich und dich auf der Straße. Nur so kommen wir schnellstmöglich zurück zur Normalität.

Dieser Weg führt in die Freiheit – und wir haben sogar eine gute Chance, dass es friedlich und gewaltfrei abläuft.

Auch die Polizei wird sich entscheiden müssen, ob sie den neokommunistischen Vorgaben der Regierung folgt oder dem Grundgesetz.

Wir alle wehren uns gegen diesen Wahnsinn oder Irrsinn, denn es ist unser gutes Recht.

Merkt euch die Namen der Unterdrücker, der Feinde der Demokratie und die Zerstörer unserer Werte, vergebt ihnen nicht, denn sie wissen genau, was sie tun!

(Rede gehalten im Rahmen der „Covid 194“-Kundgebung des Bündnis Zukunft Heimat in Cottbus am 5. Mai 2020, die fortan jeden Dienstag um 19:30 Uhr am Stadtbrunnen in Cottbus stattfinden soll. Hier die Rede des Initiators Hans-Christoph Berndt, hier das Video der gesamten Kundgebung)