Von PROF. EBERHARD HAMER | Jedes Jahr hatten wir im Winter eine Grippewelle und Grippetote. 2016 waren es 22.000, 2018 = 25.000 Tote, jetzt haben wir weniger als 10.000 Corona-Tote. Die Grippewellen betrafen auch nicht nur Deutschland und Europa, sondern die ganze Welt.

Wenn man konstatiert, dass das Corona-Virus ansteckender ist als die früheren Grippemutationen, so bleibt jetzt im Abebben der „schlimmsten Pandemie der Geschichte“ unerklärlich,

warum unser ganzes Volk sich von der Panikgruppe Söder/Laschet/Merkel/Altmaier und einiger geltungssüchtiger Virologen in eine Angstpanik treiben lassen hat,

warum das ganze Volk erduldete, dass unsere Panikregierung wie auch die Regierungen der Welt Notstandsgesetze einführten, Quarantäne, Mundschutz und vor allem die Stilllegung der Zusammenarbeit der Menschen und der Wirtschaft (Wirtschaftsstopp).

So richtig es ist, wenn man infizierte Menschen zu Quarantäne und Atemschutz verpflichtete und man eine Vorsichtsmaßnahme wie Abstand von Wirtschaft und Gesellschaft verlangte, war die Zwangsmaßnahme für die Gesamtbevölkerung eine völlig unnötige diktatorische Maßnahme, die durch gezieltere, weniger harte Eingriffe in die Freiheit der Menschen hätte ersetzt werden können bzw. hätte ersetzt werden müssen (siehe Schweden)!

Die Regierung hat pflichtwidrig die gesamte Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt, um damit Demokratie und Menschenrechte durch totalitäre Zwangsmaßnahmen zu begrenzen. Sie hat die Angst vor der Ansteckung durch das neue Virus so gesteigert und ihre Medien zu 70 % mit Corona-Meldungen aufgeheizt, dass der Schrecken vor dem neuen Corona-Virus alle anderen Probleme unterdrückt und den Politikern eine einmalige Handlungsfreiheit gegeben hat.

Das Corona-Virus wurde als Todesgefahr für alle propagiert. Tatsächlich aber ist er für 80 % der Menschen, insbesondere für die jüngeren, weitestgehend ungefährlich. Für 90 % der Erkrankten war es eine normale Grippe, welche nach maximal zwei Wochen überstanden ist. Nur für 2 % ist Corona tödlich. Dies sind aber überwiegend ältere Menschen, die bereits vorerkrankt sind, vor allem die 2 Millionen älteren Diabeteskranken, die weiteren 2 Millionen Herzkranken und die durch das neue Virus besonders gefährdeten Lungenkranken. Statt nun diese 4 % der Bevölkerung besonders zu schützen und ihnen Schutzauflagen zu erteilen, hat man überflüssig alle über 90 % ungefährdeten, vor allem aber auch die am wenigsten gefährdeten Jugendlichen zwangsisoliert. Dass dies nicht notwendig war, zeigt Schweden. Und dass diese überflüssigen Maßnahmen für hunderttausende Menschen existenzgefährdender werden als die Corona-Krise, wird die künftige Rezession zeigen.

Wie konnten die Regierungen freiheitlicher westlicher Staaten die Corona-Bekämpfung der brutalsten Staatsdiktatur der Welt übernehmen? Was in China politisch geht und vielleicht wirksam ist, darf in Demokratien nicht gehen, auch wenn es wirksam wäre. Es ist aber nicht einmal wirksam gewesen. Per saldo hat der Stopp unserer Gesamtwirtschaft keinen Nutzen, sondern nur Nachteile gebracht. Hätte man – wie es sich in Demokratien gehört – die Arbeitgeber und Gewerkschaften verpflichtet, in den Betrieben und Büros für die Gesundheit der Arbeitnehmer durch Abstand und Gesundheitsschutz zu sorgen, hätte die Wirtschaft wie in Schweden weiterarbeiten können, wären nicht 7,3 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit und weitere 2,8 Millionen arbeitslos geworden, wären nicht hunderttausende von Soloexistenzen vernichtet worden und würden nicht auch im Laufe der Krise über 1 Million überschuldete Betriebe ihre Tore schließen müssen.

Unter dem falschen Vorwand eines Corona-Schutzes hat die Regierung – nicht nur bei uns – den Stopp und Absturz der gesamten Wirtschaft und Existenzen riskiert.

Unser ökonomisches Laien-, aber Gesundheitspanikorchester hat also wegen einer geringen Übersterblichkeit einen ökonomischen Zusammenbruch und damit viel höhere als die Gesundheitsschäden herbeigeführt, die wir in den kommenden Wochen und Monaten erleben werden.

Nun spielt sich die Panikgruppe, die aus angeblicher Sorge um die Gesundheit der Menschen Staatsnotstand verordnet hat, mit milliardenschweren Geldgeschenken als Retter der Menschen auf. Nie wurde mit Geld so umhergeschmissen wie mit den Corona-Töpfen (156 Mrd. Euro). Nie wurde so leichtsinnig Haftung für Pleitestaaten und Pleitebanken der Welt Europas übernommen wie jetzt. Nie wurde die bisher immer gehütete Finanzsouveränität und Solidität der Mitgliedsländer so leichtsinnig aufgegeben wie mit den 750 Milliarden Euro, davon 500 Milliarden als Geschenke an die Zombie-Staaten und Zombie-Banken Italiens, Spaniens und Frankreichs. Nie wäre die bisher immer sorgfältig vermiedene Sozialunion („Harmonisierung der Sozialsysteme in Europa“) möglich gewesen wie jetzt durch das europäische Kurzarbeitergeld für alle auf deutsche Kosten.

Nie hätte es aber auch für die wirtschafts- und finanzpolitischen größten Fehler der Geschichte unserer Politiker eine so einleuchtende, einfache Schuldbegründung gegeben wie jetzt mit der Corona-Krise. Nicht mehr die Politiker fühlen sich für die größten wirtschafts- und finanzpolitischen Fehler der Geschichte verantwortlich, sondern die Corona-Krise. Schon abgeschriebene Politiker brüsten sich sogar wieder als neue Heilsbringer.

Die Corona-Krise hätte leicht für die gefährdeten 10 % der Bevölkerung gelöst werden können, ohne die Gesamtbevölkerung total einzubeziehen. Nicht alle Leute mussten Angst haben, nicht alle hätten in Angst versetzt werden dürfen, nicht alle hätten in Isolation und Wirtschaftsabsturz getrieben werden dürfen.

Dass die Corona-Angst weltweit verbreitet ist, mag Zufall oder gesteuert sein – jedenfalls stand die Welt schon in einer unerträglich gewordenen Zerreißprobe: der Geldblase, Schuldenblase und Explosion der Sozialansprüche und Sozialversorgung und nachlassende, zum Teil veraltete Wirtschaftssektoren, welche die herrschenden Politiker aus Angst vor dem eigenen Machtverlust nicht zu korrigieren wagten.

Die Crash-Forschung hat schon seit 20 Jahren vorausgesagt, dass die notwendigen Korrekturen und Regenerationen, die die Politik nicht durchzuführen in der Lage ist, durch Marktkräfte zwangsweise (Crash) eintreten werden. Die Politik wusste, dass der Crash bevorsteht. Ihr konnte nichts Besseres passieren, als eine Begründung mit der Corona-Krise für diesen Crash zu finden und sich selbst damit aus der Verantwortung zu stehlen.

Wenn jetzt die von der Politik überflüssig, brutal und mit zu großen Folgen überstandene Corona-Krise vorbei ist, wird ab Herbst der Wirtschaftscrash politisch zu überstehen sein. Diese mit immer höheren Geldgeschenken aus nicht vorhandenem, immer wertloserem Geld zu bekämpfen, wird keine Regeneration und Dynamik in die Wirtschaft bringen. Wir brauchen echte Korrektur mit Absterben der nicht mehr marktgerechten Unternehmen, der nicht mehr bezahlbaren öffentlichen Bürokratie, der Vernichtung der Zombie-Banken und dem Staatskonkurs von Zombie-Ländern wie Italien, Spanien und Frankreich sowie eine Umsteuerung der Wirtschaft in neue dynamische Sektoren, um international wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die von der Regierung jetzt vergebenen übermäßigen Geldgeschenke muss irgendjemand verdienen oder eine Inflation mit Währungsreform vernichten. Es wäre richtiger, das System von Ludwig Erhard wiederzubeleben: Die Betriebe sollen ihre Erträge reinvestieren in Maschinen und Arbeitsplätze und nur noch die Ausschüttungen versteuern. Das hat das Wirtschaftswunder nach dem Kriege gebracht. Das ist sinnvoller, als erst die höchsten Steuern der Welt bei uns zu erheben und dann – nach Abzug der Bürokratie- und Sozialkosten – Bruchteile davon wieder als Geschenke zurückzuerstatten – abgesehen davon, dass diese Geschenke wieder zu 80 % den maroden Konzernen und Zombie-Banken zugutekommen, nicht dem viel wichtigeren Mittelstand, der 80 % der Kosten tragen muss. Die Mittelstandsforschung hat errechnet, dass die Änderung des Gewinnbegriffs etwa 45 bis 50 Milliarden Euro kurzfristig kosten würde, also weniger als die Geldbazooka der Regierung.

Bis zum Jahr 2021 wird Corona vergessen, dafür aber die Verantwortung der Regierung für den Absturz der Wirtschaft offenbar sein und werden die Verantwortlichen die Frage nach ihrer Schuld aktuell beantworten müssen.

PI-NEWS-Autor Prof. Dr. Eberhard Hamer (* 15. August 1932 in Mettmann) ist ein deutscher Ökonom. Sein Schwerpunkt ist die Mittelstandsökonomie. In den 1970er Jahren gründete er das privat geführte Mittelstandsinstitut Niedersachsen in Hannover und veröffentlichte über 20 Bücher zum Thema Mittelstand. Hamer erhielt 1986 das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Seine Kolumne erscheint einmal wöchentlich auf PI-NEWS.