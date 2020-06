Von CANTALOOP | In der Tat scheint die einst tiefschwarze Landeshauptstadt des nun ergrünten Baden-Württembergs eine gedeihliche Umgebung für Linksbündnisse aller Art geworden zu sein. Täglich ersinnen deren Protagonisten neue Verhaltensmaßregeln, Verbote, Restriktionen – oder wie in diesem Falle, Umbenennungen. Meist zum Schaden von Land, Industrie und Bürgern.

Während die gesamte Republik derzeit unter Wirtschaftseinbruch, Masseneinwanderung, Arbeitslosigkeit und Corona-Folgen leidet, denken die Genossen im Stuttgarter Rathaus und Landtag in ihrer abgeschotteten Filterblase über die wesentlichen Probleme nach. Das Erforschen von Gerechtigkeitslücken und natürlich „belastete“ Namen sind ihnen ein großes Anliegen.

Die Stuttgarter Zeitung berichtet tagesaktuell:

„In der Vergangenheit wurden in Stuttgart immer wieder Straßen und Gebäude mit historisch belasteten Namen umbenannt. Das Linksbündnis im Gemeinderat um Linke und SÖS will nun eine Kommission mit einer ausführlichen Aufarbeitung in der Landeshauptstadt betrauen.“

Es scheint geradezu eine Passion der vereinigten Linken zu sein, stets und permanent in der Vergangenheit unseres Landes nach etwaigen Versäumnissen zu forschen. Aber keinesfalls in der eigenen Vita. Noch nie hat man aus diesen Kreisen Forderungen nach einer Aufarbeitung von Stalins schrecklichen Verbrechen, Maos „großem Sprung“ oder auch Polpots Gesellschaftssäuberungen gehört. Diese linken Säulenheiligen, inklusive der DDR, sind nämlich tabu. Nur NS- oder Kolonialzeit-Nachforschungen sind opportun – und stoßen gleichsam auf wohlwollende Zustimmung im linksalternativen Juste-Milieu. Unnötig zu erwähnen, dass Grüne und SPD die Anliegen der Rathaus-Kommunisten zumeist vollumfänglich unterstützen.

Des Weiteren ist nachzulesen:

„Ohne den Ergebnissen einer möglichen Stuttgarter Kommission vorgreifen zu wollen“, heißt es in dem Antrag, seien unter anderem „folgende Fälle zu prüfen“: das Ferdinand-Porsche-Gymnasium in Zuffenhausen, die Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Bad Cannstatt und der Kurt-Georg-Kiesinger-Platz am Hauptbahnhof. „

Stuttgart ohne Porsche! Darauf können auch nur Ideologen kommen, die von einer Wertschöpfungs- und Leistungsträgerkette, die nicht nur Bevölkerung, sondern auch die weltfremden Parlamentarier auskömmlich ernährt, sehr weit entfernt sind. Gleichwohl soll der von RAF-Schergen brutal hingerichtete Hanns-Martin Schleyer ebenfalls aus dem kollektiven gesellschaftlichen Gedächtnis gestrichen werden. Sicher auch, um seine linken Meuchelmörder in einem milderen Lichte darzustellen. Schließlich haben diese die Gesellschaft ja nur von einem Nazi-Monster und hochrangigen Bonzen befreit.

Gefährlicher Genossenfilz in Ämtern und Behörden

Sobald sie in Machtpositionen gelangen und mediales Gehör erlangen, werden diese sozialistischen Eiferer in ihrem Umerziehungswahn potentiell gefährlich. Erst sind es ihre auferlegten Sprach-, dann die Denkverbote – und letztendlich sollen einer ganzen Stadt aus Gründen einer zweifelhaften politischen Korrektheit große Teile der Vergangenheit genommen werden.

Es bleibt nur zu hoffen, dass dieser vereinigten Rotfront im Ländle von den wenigen Vernunftbegabten dort ein kräftiger Gegenwind beschieden ist. Derzeit kommt dieser jedoch nur von FDP und AfD. Und deshalb könnte es in der linksgedrallten Schwaben-Metropole schon bald ein Rudi-Dutschke-Gymnasium oder vielleicht eine Refugees-Welcome-Straße geben. Ganz nach Berliner Vorbild.