Viele Freiheitliche und Konservative haben keine Hoffnung mehr auf politische Veränderungen. Zumindest nicht auf kurze Sicht durch eine rasche Regierung mit AfD-Beteiligung.

Es ist naheliegend, dass sich somit alternative Ansätze Gehör verschaffen können, die zum Beispiel davon ausgehen, dass grundsätzlicher Wandel nur kommen wird, wenn mehrere Krisen zugleich aufeinander treffen und unser Leben verändern. Ob wir es wollen oder nicht. Gewissermaßen: Untergang und Neuanfang!

Einer dieser heiß diskutierten Ansätze ist der „Archäofuturismus“ des im letzten Jahr verstorbenen Schriftstellers Guillaume Faye. Der bekannte französische Islamkritiker hat eine fulminante und spannende Novelle geschrieben, die nun endlich auf Deutsch vorliegt. Martin Lichtmesz hat das „archäofuturistische“ Erfolgsbuch „Ein Tag im Leben des Dimitri Leonidowitsch Oblomow“ mustergültig übersetzt und mit einem brillanten Nachwort beendet (der Titel ist natürlich eine Anspielung auf den antikommunistischen Autor Solschenyzin).

Aber Moment. Archäo – was? Archäofuturismus! Das meint die Verbindung von sehr Altem, eben Archaischem, und sehr Neuem, also Futuristischem. Konkret meint Faye die Verbindung „organischer“, konservativer, traditionaler Werte und Lebensweisen mit supermodernen Technologien und High-Tech-Formen des Verkehrs, der Produktion, usw.

Die Novelle ist flott, verrückt und aufreizend geschrieben! Worum geht es? Das alte Europa der EU gibt es nicht mehr. Islamisierung und Tribalisierung haben den Zusammenbruch des Westens bewirkt. Bürgerkriege, Massenelend, Vertreibungen und religiöse Zwangsbekehrungen haben den Kontinent verwüstet und islamische Gottesstaaten entstehen lassen.

Doch darum geht es in dem Buch nur, damit wir wissen, was mit Europa geschah, weil die linksliberalen Eliten dies so geschehen ließen.

In der Handlung des Buches befinden wir uns dann aber weit in der Zukunft, in der ein neues euro-russisches Reich zur Reconquista geblasen hat! Dieses neue Imperium lernen wir über den Star des Buches, einen Führungsmann auf Reisen durch das befreite und zurückeroberte Europa, kennen. Er erzählt, wie Europa sich erhob, wie der Westen zurückkehrte, wie islamische War-Lords und Kriegsherren zurückgedrängt wurden.

Und der Protagonist schildert auch das Leben in diesem neuen Europa, das eben auf der archaischen und futuristischen Basis zugleich existiert und sich als freier Großraum aufs Neue behauptet. Seine Gesprächspartnerin ist eine reizende junge Dame.

Keine Frage: Dieses Buch ist kein gewöhnliches. Es ist rasant, turbulent, bisweilen sogar verstörend und zur Diskussion anregend. Man kann vielleicht sagen, dass es Elemente von Jean Raspails „Das Heerlager der Heiligen“ enthält, außerdem Spuren von der „Moschee Notre-Dame“, einem anderen Kult-Roman. Aber es hat auch einen ganz eigenen Stil, der seinesgleichen sucht.

Man wird das Buch verschlingen. Aber ob man es nach der letzten gelesenen Seite liebt oder hasst, steht in den Sternen des euro-russischen Himmels…

Bestellinformationen:

» Guillaume Faye: „Ein Tag im Leben des Dimitri Leonidowitsch Oblomow“ – hier bestellen