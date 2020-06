Max Otte hat in den vergangenen Wochen zwei Mal an Corona-Demonstrationen als Redner teilgenommen (in Darmstadt und in Stuttgart), um sich für das Grundgesetz und die bürgerlichen Freiheiten einzusetzen. In diesem Interview spricht er über seine Beobachtungen: Was bewegt die Menschen, die jetzt auf die Straße gehen und für ihre Freiheiten kämpfen, was bewirken die Proteste, warum ist es so wichtig, vor allem jetzt für die Demokratie einzutreten. „Es sind tolle Menschen“, sagt Otte, „sie haben Gruppen-Immunität gegen die Impfung ihres Gehirns erreicht …“