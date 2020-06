Von MANFRED ROUHS | In der Stadt Verl bei Gütersloh war ein Großeinsatz der Polizei erforderlich, um Quarantänebrecher nicht nur, aber vor allem aus Rumänien und Bulgarien in die Schranken zu weisen. Sie sind mit Corona infiziert und dürfen ihren Wohnblock nicht verlassen, um Ansteckungen zu vermeiden. Die „Welt“ erläutert ihren geneigten Lesern die Notlage der Tönnies-Fleischzerleger: „Quarantäne, Kontrollen und Sprachbarrieren verunsichern Bewohner“

Ja, so kann man das sehen, wenn man unbedingt will: Warum nur haben es die deutschen Behörden versäumt, Sinn und Zweck einer Quarantäne auch in bulgarischer und rumänischer Sprache mitzuteilen? Und in Türkisch sowie Arabisch? Immer nur alles in Deutsch zu verdeutlichen reicht offenbar nicht mehr.

Schaut man sich die Konfrontationsszenen genauer an, entsteht allerdings eher der Eindruck einer gewissen Renitenz der Problempersonen, die sich nicht auf sprachliches Unverständnis reduzieren lässt. Anders formuliert: Die wollen einfach nicht, und sie sind diszipliniertes Verhalten von Hause aus nicht gewohnt, es sei denn, es gibt Geld dafür – oder es droht Strafe.

Wohlgemerkt: Strafe im Sinne von „Knüppel aus dem Sack“. Nicht eine „Du-Du-Du!“-Ansage.

Die deutsche Fleischindustrie wird möglichst rasch Alternativen zu ihrer bisherigen Produktionsweise entwickeln müssen. Sie kann weder mit rumänischen oder bulgarischen Arbeits- und Lebensverhältnissen konkurrieren, noch diese nach Deutschland importieren, ohne dabei Schiffbruch zu erleiden. Der Imageschaden ist verheerend. Bitterböse Witze beim Verzehr eines Zigeunerschnitzels, das demnächst wohl teurer werden dürfte, könnten den Deutschen den Appetit verderben.

