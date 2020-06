Von ACHIM | Der 17. Juni ist der einzige antikommunistische Feiertag in unserem Kalender. Auf der Webseite der AfD aber fehlt jeglicher Hinweis auf Veranstaltungen, Feierlichkeiten oder sonstige Events an diesem Tag. Was ist da los?

Wenn wir unsere eigenen Traditionen nicht pflegen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn uns andere ihre Traditionen aufzwingen. Wenn wir einen freiheitlichen, antikommunistischen Feiertag wie den 17. Juni nicht mehr feiern, wenn wir den 17. Juni vergessen, werden wir eines Tages nur noch die Feiertage des Gegners im Kopf haben: den kommunistischen Tag der Arbeit am 1. Mai, den Weltfrauentag am 8. März, den Internationalen Antirassismustag am 21. März, den Earth Day am 22. April, den Weltflüchtlingstag am 20. Juni und jede Menge weiterer linksgrüner, buntistischer und neosozialistischer Feiertage.

Denn der Gegner macht seine Hausaufgaben und weiß genau, warum es für jede politische Bewegung so wichtig ist, sich regelmäßig zu Ritualen gemeinsamen Feierns und gemeinsamen Gedenkens zusammenzufinden: Das schafft ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, das schafft Erfolgserlebnisse, und das setzt das eigene Thema immer wieder neu auf die öffentliche Tagesordnung.

Der 17. Juni, unser alter antikommunistischer Nationalfeiertag, ist für uns Deutsche ein ganz zentraler Tag unserer Geschichte: Er steht symbolisch für den Willen der Deutschen zum Aufstand gegen den Kommunismus und zum Aufstand gegen die Diktatur. Kein anderer Tag im Kalender verkörpert die antikommunistische Tradition der Deutschen und zugleich den Willen zum Aufstand stärker als der 17. Juni.

Die AfD müsste eigentlich vorangehen und diesem Tag alle gebührende Ehre erweisen. Wäre die AfD tatsächlich eine echte Basisbewegung und keine abgehobene Kaderpartei, dann würden hunderte von AfD-Ortsverbänden am 17. Juni zum Grillfest laden, dann wären schon vor Wochen für den 17. Juni Festlichkeiten organisiert worden, Demonstrationen angemeldet, Mahnwachen vorbereitet worden. Wäre die AfD eine Partei, die sich auch nur annähernd darauf verstehen würde, ihre eigene Basis zu organisieren, zu aktivieren und zu mobilisieren, dann wäre der 17. Juni jetzt bei 35.000 Mitgliedern im Kalender vorgemerkt. 35.000 Mitglieder würden sich ihrerseits auf den 17. Juni, unseren freiheitlichen Nationalfeiertag, vorbereiten, jeder auf seine Weise, um an diesem wichtigen Tag ihr eigenes Zeichen für die Einheit und Freiheit der Deutschen zu setzen: in Schwarzrotgold!

Aber auf der Webseite der AfD sucht man Hinweise zum 17. Juni vergeblich. Da ist unter „Aktuell“ wieder mal nur viel die Rede von jeder Menge Papierarbeit. Alles schön und gut – aber wo bleibt die Basis? Wo bleibt die Bewegung?

Deshalb: lieber Herr Meuthen, lieber Herr Chrupalla, lieber Herr Höcke, liebe Frau Weigel, lieber Herr Gauland – was tun Sie am 17. Juni?