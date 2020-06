Von W. SCHMITT | Vor einigen Tagen berichtete PI-NEWS über Umtriebe im Ruhrgebiet, dort ein autonomes islamisches Territorium zu gründen. Dieses Szenario ist bekanntlich auch Thema des Romans „Ruhrkent“: aus der Parallelgesellschaft im Ruhrgebiet wird ein Parallelstaat werden, Deutschland wird nicht nur ethnisch, sondern auch territorial zerfallen. Aber wie wird dieser Prozess einer neuen Staatsgründung im Ruhrgebiet im Einzelnen ablaufen?

Das Ruhrgebiet bildet zweifellos die am stärksten umgevolkte Region im ethnisch ohnehin stark umkonstruierten Westdeutschland. Ein Blick auf die generelle ethnopolitische Struktur dieser Region lässt die weitere Entwicklung leicht erahnen: Indigene Deutsche sind in den Innenstädten des Ruhrgebiets schon heute kaum noch wahrnehmbar, auf den Schulen sind indigene deutsche Kinder flächendeckend eine ethnische Minderheit. Nirgendwo stärker als im Ruhrgebiet werden die politischen Parteien, abgesehen von der AfD, sowohl personell als auch inhaltlich von türkischen und arabischen Kolonisten bestimmt. Der deutsche Staat ist zwar nominell noch präsent, Posten in Ämtern und Behörden werden allerdings, soweit es sich um männliche Bewerber handelt, über informelle Quoten bereits seit Jahren bevorzugt an Türken und Araber vergeben, von denen etliche starke nationalistische Loyalitäten zu ausländischen Staaten pflegen.

Auch die Polizei wird zunehmend türkisiert und arabisiert. Gleichzeitig übernehmen von Türken und Arabern beherrschte kriminelle Syndikate (amtlich verharmlosend: „Familienclans“) immer stärker die tatsächliche Macht auf der Straße und gewinnen mit Hilfe vielerlei fragwürdiger Methoden erkennbar an Einfluss auch auf das staatliche Verwaltungs- und Justizgeschehen.

Übernahme durch Angehörige der Siedlerethnien

Was wir im Ruhrgebiet also interessanterweise erleben und mitanschauen können, ist die schrittweise Übernahme staatlicher und parallelstaatlicher Macht durch Angehörige der Siedlerethnien und damit einhergehend natürlich auch der Machtzuwachs der mit diesen Ethnien verbundenen ausländischen Staaten, insbesondere der Türkei. Gleichzeitig ziehen sich die indigenen Deutschen aus der Region, verdrängt, weggemobt oder auch freiwillig, zurück und zwar sowohl aus dem Straßenbild als auch aus den staatlichen Institutionen.

Denken wir uns diese Entwicklung weiter, wird sich das Ruhrgebiet in etwa zehn Jahren voraussichtlich wie folgt darstellen: Die indigenen Deutschen werden weitestgehend verschwunden sein. Verwaltung, Polizei, Justizwesen und Straßenmacht werden fest in türkischer und arabischer Hand sein. Angesichts einer solchen Faktenlage wird man weder ethnisch noch machtstrukturell rechtfertigen können, dass ein derart türkisiertes und arabisiertes Gebiet noch weiterhin zu einem Staat gehören soll, der „Deutschland“ heißt (sofern es in zehn Jahren einen Staat mit diesem Namen überhaupt noch gibt).

Innerhalb dieser türkisch-arabischen Siedlungs- und Machtzone werden dann Stimmen laut werden, die nicht nur die ohnehin bestehende faktische Unabhängigkeit, sondern auch eine formelle rechtliche Unabhängigkeit von „Deutschland“ fordern. Die kolonialen Mutterländer der türkischen und arabischen Siedler, insbesondere die Türkei, werden diese Stimmen unterstützen: ein türkisches Ankerterritorium in Westeuropa ist für die Türkei natürlich strategisch von höchstem Interesse. Und ohne jeden Zweifel wird auch die gesamte Elite der indigenen Deutschen in Staat, Kirche, Medien in konsequenter Fortsetzung ihrer traditionell antideutschen Hasspolitik eine Abspaltung des Ruhrgebiets von Deutschland unterstützen.

Anders als im oben angesprochenen PI-NEWS-Artikel, wonach seitens der Siedler zur Durchsetzung ihrer territorialen Unabhängigkeit mit Gewalt gedroht wird, anders auch als im Roman „Ruhrkent“, wo der türkisch-arabischen Unabhängigkeit im Ruhrgebiet zwei Aufstände vorangehen, wird aber eine Gewaltanwendung der Siedler zur Erlangung staatlicher Eigenständigkeit wohl gar nicht nötig sein. Zur Durchsetzung politischer Forderungen reicht es erfahrungsgemäß schon, glaubwürdig mit Gewalt zu drohen. Diese glaubwürdige Drohung geschieht deutschlandweit bereits heute jeden Tag auf der Straße: „Was guckstu, Alter?“, gefolgt von Schlägen in die Magengrube. Das systematische Prügeln, Berauben, Beschimpfen und gelegentlich sogar Töten indigener Deutscher durch türkische und arabische Siedler, woran wir uns achselzuckend gewöhnt haben, ist stets als ein solcher Ausdruck ethnopolitischen Machtanspruchs mittels Ausübung von Gewalt zu verstehen.

Niemand wird sich entgegenstellen

Doch selbst wenn es tatsächlich zur Anwendung von Gewalt, einem Aufstand, Massaker o.ä. käme, wie dies in vielen weltgeschichtlichen Fällen vor Ausrufung politischer Eigenständigkeit ja üblich war, würde sich ganz sicher niemand einem solchen Gewaltausbruch entgegenstellen. Die Bundeswehr wird in zehn Jahren ebenfalls stark türkisiert und arabisiert sein – auch dies zur Freude machthungriger Staaten wie der Türkei –, und niemals werden Türken gegen Türken zu Felde ziehen. Dass man alternativ Einheiten aus nur indigenen Deutschen gegen türkische Aufständische einsetzen würde, scheint angesichts unserer politkorrekten Staatsideologie kaum vorstellbar. Auch ein gewaltsamer Aufstand wäre daher so oder so wohl mit einem schnellen Sieg der Aufständischen verbunden.

Den indigenen Deutschen in den übrigen Teilen Deutschlands wird eine türkisch-arabische Unabhängigkeitserklärung des Ruhrgebiets vermutlich, mit oder ohne Aufstand, sowieso herzlich egal sein. Zum einen haben die indigenen Deutschen diesen Teil ihres Landes schon vor Jahren abgeschrieben, zum anderen sind sie es gewohnt, geschlagen zu werden.

Um dennoch kein Risiko einzugehen und Unmut unter den indigenen Deutschen in Restdeutschland zu vermeiden, wird man das Ruhrgebiet aber vermutlich auch nicht sofort vollständig aus Deutschland herauslösen, sondern genauso vorgehen, wie man in Sachen Umvolkungspolitik immer vorgegangen ist: mit Verschlagenheit und Heimtücke, also Schritt für Schritt, bis am Ende genau die Fakten geschaffen sind, die man sich am Anfang vorgestellt hat. Wir werden deshalb im Ruhrgebiet auch nicht sofort die Gründung eines unabhängigen islamischen Staates erleben, sondern im ersten Schritt zunächst eine Art Autonomie – so spielt sich das ja auch im Roman ab –, und dann im zweiten Schritt die Gründung eines zunächst scheinbar gemäßigten Staates, in dem noch Platz sein wird für indigene Deutsche. Erst im dritten und letzten Schritt wird sich dieser Staat dann türkisch-nationalistisch und arabisch-islamistisch radikalisieren. Über die Folgen für die dann noch in diesem Gebiet lebenden indigenen Deutschen wollen wir hier nicht weiter spekulieren.

Rollenvorbild für andere Gebiete in Westdeutschland



Mit der Unabhängigkeitserklärung eines einzigen Territoriums in Deutschland wird dieser Prozess neuer Staatengründungen als letztendliche Folge der Umvolkungspolitik natürlich nicht beendet sein. Ein unabhängiges Ruhrgebiet wird vielmehr zum Rollenvorbild für andere Gebiete in Westdeutschland werden, die sich ethnisch ähnlich entwickeln und ihrerseits nach Unabhängigkeit rufen werden: die stark umgevolkte Region um Bremen und Wilhemshaven beispielsweise, aber auch manch industrielles Kernland in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, wo die islamischen Kolonisten aus Arabien und der Türkei schon in wenigen Jahren regionale Mehrheiten bilden werden.

Es lässt sich derzeit nicht wirklich erkennen, was die hier skizzierte Entwicklung denn konkret aufhalten sollte. Wir leben also tatsächlich in spannenden Zeiten: der gegenwärtige Hochverrat unserer Elite an den indigenen Deutschen wird sehr wahrscheinlich für die indigenen Deutschen tatsächlich nicht nur zum Macht- und somit Schutzverlust im eigenen Land führen, sondern letztlich auch zum territorialen Verlust ihres Landes. Und wir werden Zeitzeugen sein!