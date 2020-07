„Vor wenigen Tagen noch hat Angelika Barbe gezeigt, wie leidenschaftlich sie für die Sache der Freiheit steht. Am Freitag wird sich zeigen, ob die Altparteien, allen voran CDU und SPD, zu den Werten der Bürgerrechtler in der DDR stehen“, sagt Jürgen Braun, der menschenrechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Die einstige SPD-Politikerin Barbe wurde bei einer friedlichen Corona-Demonstration in Berlin mit Polizeigewalt abgeführt. Am Freitag steht nun diese Frau als von der AfD nominierte Kandidatin im Plenum des Bundestags als Kuratoriumsmitglied des Deutschen Instituts für Menschenrechte (DIMR) zur Wahl.

„Diese Kandidatin können die anderen Demokraten im Bundestag nicht ablehnen, wenn sie noch einen Rest an menschlichem Anstand haben“, stellt Braun fest. „Frau Barbe gehörte zu DDR-Zeiten der oppositionellen Friedensbewegung an, sie wurde von der Stasi bespitzelt, gründete noch in der DDR eine sozialdemokratische Partei. 1996 trat sie aus Protest gegen die Zusammenarbeit ihrer SPD mit ihren ehemaligen SED-Unterdrückern, die sich damals PDS nannten, der CDU bei.“ Braun weiter: „Niemand kann sich besser und qualifizierter für die Menschenrechte in Deutschland einsetzen als diese Frau. Das Verhalten der Volksvertreter von Union und SPD im Parlament wird zeigen, wo diese Parteien heute stehen.“

Als erste Kandidatin für den Kuratoriumssitz, dessen Besetzung der AfD-Fraktion aufgrund ihrer Größe gesetzlich zusteht, hatte Jürgen Braun die Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld als Kandidatin gewinnen können – das Bundestagsplenum hatte abgelehnt (PI-NEWS berichtete). Braun warnt: „Die koalitionären Altparteien würden im Falle einer Ablehnung von Frau Barbe erneut mit den Vertretern der mehrfach umbenannten SED gegen die kritische Opposition der untergegangenen DDR paktieren.“

Braun sieht nun der Wahl der neuen Kandidatin Angelika Barbe mit gewisser Sorge entgegen: „Dieses Land wird von einer Bundeskanzlerin regiert, die in der DDR nicht nur Agitprop-Funktionärin, sondern sogar Reisekader war.“ Nicht zuletzt deswegen habe Barbe in den 1990er-Jahren als Merkel-Gegenspielerin gegolten. Durchaus mit Blick auf das Kanzleramt stellt Braun fest: „Die tapferen und mutigen Menschen, die gegen das sozialistische Unrechtsregime der DDR die Freiheit erkämpft haben, stehen zunehmend im Abseits.“

Der Bundestag, so resümiert Braun, habe am morgigen Freitag die Chance, eine wirkliche Kämpferin für Demokratie und Freiheit in das Kuratorium einer Organisation zu wählen, deren Aufgabe die Kontrolle der Einhaltung der Menschenrechte sei – und zwar auf Vorschlag der AfD – denn, so Braun: „Die AfD-Fraktion ist die wahre Hüterin der Menschenrechte im Deutschen Bundestag!“

