Am Freitag hat der Bundestag der früheren DDR-Dissidentin Angelika Barbe als Kuratoriumsmitglied des Deutschen Instituts für Menschenrechte (DIMR) abgelehnt. Die fünf anderen Fraktionen haben der Kandidatin der AfD geschlossen ihre Zustimmung verweigert. Nur ein Abgeordneter der Unionsfraktion enthielt sich der Stimme.

Dazu sagt Jürgen Braun, der menschenrechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag:

„Dass die mehrfach umbenannte SED ihre Kritikerin ablehnt, war klar, aber dass die CDU ihr eigenes Mitglied ablehnt, ist beschämend. Es zeigt den Zustand der Union unter der Führung von Angela Merkel.“

Braun weiter: „Angelika Barbe hat einen Lebensweg, der dem DIMR als Beauftragten der Menschenrechte in Deutschland zur Ehre gereicht. Sie gehörte zu DDR-Zeiten

der oppositionellen Friedensbewegung an, sie wurde von der Stasi bespitzelt, sie gründete kurz vor dem Fall der Mauer die Sozialdemokratische Partei in der DDR, die später in der SPD aufging. 1996 trat sie aus Protest gegen die Zusammenarbeit der SPD mit der zur PDS umbenannten SED der CDU bei, in der sie noch heute Mitglied ist. Seit der Wiedervereinigung setzt sich Angelika Barbe für die Aufarbeitung des SED-Unrechts ein, ein Einsatz, der in Merkels CDU nicht mehr erwünscht ist.“

Auch die Grünen stimmten alle gegen Barbe. Dazu bemerkt Braun: „Dass die Grünen sich heute noch Bündnis 90 nennen, ist schon lange eine plumpe Etikettenfälschung. Sie haben seit Jahrzehnten nichts mehr mit dem Erbe der Bürgerrechtsbewegung der DDR zu tun.“

Zur FDP sagt Braun: „Warum die FDP Frau Barbe ablehnte, weiß sie wahrscheinlich selbst nicht. Einer dem grünlinken Zeitgeist verpflichteten FDP war die Kandidatin zu sperrig. Als entschlossene Kämpferin für Freiheit und Demokratie finden Menschen wie Barbe bei der AfD ihre Heimat. Unsere Fraktion ist daher die wahre Hüterin der Menschenrechte im Deutschen Bundestag.“

Und es wurde gegen die parlamentarischen Gepflogenheiten verstoßen, sagt Braun: „Die drei größten Fraktionen im Bundestag können einen Kandidaten für das DIMR vorschlagen. Der AfD als drittgrößter Fraktion des Bundestages steht dieses Vorschlagsrecht zu. Die anderen Parteien missachten hier also den Willen des Souveräns, des Volkes.“