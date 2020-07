Von JOHANNES DANIELS | Am Freitagnachmittag ist in Leverkusen-Schlebusch eine junge Frau durch mehrere Messerstiche ermordet worden. Nach ersten Erkenntnissen der lokalen Presse soll ein „47 Jahre alter Leverkusener“ die 22-jährige Frau im Hausflur ihres Wohnhauses in der Virchowstraße angegriffen haben. Sie starb wenig später an ihren schweren Verletzungen.

Nach längerer Fahndung auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers und eines SEK-Kommandos ist der Tatverdächtige festgenommen und am Samstag dem Haftrichter vorgeführt worden. Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet.

Im Fahndungsaufruf schrieb die Polizei, dass der Täter Zeugen zufolge „farbig“, 47 Jahre alt und etwa 1,60 Meter „groß“ sei. Außerdem soll er eine beige-olivgrüne farbene Jacke und Basecap sowie einen Rucksack getragen haben.

Die Umstände der Tat und weitere Hintergründe des Freitags-Messermordes seien allerdings nicht vor Montag zu erwarten. Die Polizei machte bislang keine Angaben, ob es sich um einen brutalen Fremdüberfall handelte oder sich Opfer und Täter näher kannten. Weitere Hinweise zur Tat nimmt die Kripo unter 0221/2290 entgegen.

Bei der Übernahme des detaillierten Fahndungsberichtes vergaß die mit 8.000.000.000 Euro zwangsfinanzierte ARD mit ihrem Regionalsender WDR allerdings kleine Details:

„Nach ersten Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Mann die Frau im Hausflur ihres Wohnhauses auf der Virchowstraße angegriffen haben. Zeugenaussagen zufolge, soll der Tatverdächtige etwa 50 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß sein. Er trage eine beige-olivgrüne Jacke und Basecap sowie einen Rucksack.“

