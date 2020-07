Von PETER BARTELS | Vera Lengsfeld, Matthias Matussek, Roland Tichy, Akif Pirinçci schreiben sich die Finger wund … Broder, Curio, Gauland, Alice Weidel reden sich den Mund fusselig. And the winner is … die Koma-Oma. Sie setzt alles auf Corona!

In der Kantine des Bundestags „fürchten“ sie sich mit weißer oder roter Nase feixend die Corona-Welt „schön schrecklich“ zurecht – natürlich ohne Maske (man kennt sich ja!). Und Merkel watschelt feist und frech – natürlich ohne Maske (man kennt mich ja!) Deutschland ins finale Corona-Koma. Freigang nur, wenn alle folgsam sind. Und das sind wir ja alle seit des Cheruskers Zeiten vor 2000 Jahren, dem Heiligen Römischen Reich vor 1000 Jahren, dem 1000-jährigen Nazi-Reich; die 40 Jährchen in Honeckers/Merkels Stalin-Reich? Nebbich…

Heute leben wir im schönsten Deutschland, das es je gab – im Mutti-Matriarchat. Bunt. Hauptsache, wir halten den Mund … Sitzen brav vor der Staats-Glotze … Schwitzen artig auf dem Balkon, die Füße baumelnd in der Schüssel, dem volkseigenen Prolo-Pool … Der Verstand geht anderswo baden. Denn in Wahrheit geht es längst nur noch um die Wahl im nächsten Jahr!

Päpstin der verlogenen Generation

Seit Merkel und ihre ungelernten schwarz-rot-gelb-grünen Schlaumeier merken, da ist womöglich doch noch Glut in der CDU/CSU-Asche (schließlich näherten sich die Umfragen längst verloren glaubten Höhen, je mehr sie den Corona-Schnupfen zur finalen Apocalypse hochhüstelten), ist Wahlkampf. Denn nie war Wahlkampf so von Gott gewollt, fühlten sich die Spree-Schergen, die EU-Eunuchen Corona-Cent für Corona-Cent dermaßen „ermächtigt“, sich selbst zu retten. 1500 Milliarden! Endlich ist der alte Herr in der Hängematte der Ewigkeit zu was nütze. Endlich kann die scheinheilige Angela seine Stellvertreterin auf Erden mimen, endlich kann sie Päpstin der verlogenen Generation sein. Endlich eine Frau.

Die „Gläubigen“, die auch letztes Jahr wieder mit der Ablass-Peitsche der Schwulen und Schacherer zu Hundertausenden aus den Kirchen geprügelt wurden, fühlen sich nur noch unter Muttis Schürze sicher: Grüner Strom aus der Steckdose, Geld aus dem roten Bankautomaten. Und wenn’s alle ist, wird eben was gedruckt. Oder irgendwo gepumpt. Kommt doch auf ein paar tausend Milliarden nicht an. Dauert ja noch zwei Leben, bis der Sand in der Sahara knapp wird. Die 150 Milliarden für die Umvolkungs-Pioniere aus Arabien und Afrika, die seit 2015 geblecht werden? Portokasse! Es gab Zeiten, da kostete ein Brot 1 Million Reichsmark … Nach „den 1000 Jahren“ 1 Pfund Butter einen Röhrenden Hirsch in Öl … 1 Päckchen Lucky Strike notfalls die Unschuld … Also bitte!!! Führer/In befiel, wir folgen dir!

Wickel auf’s Maul

Und wenn die olle Omma mit 83 „im Zusammenhang“ mit ihrer Altersschwäche doch die Corona-Grippe kriegt? Daaannn legt Mutti der buckligen Verwandtschaft und der ZDF-Statisk einen Wickel auf‘s Maul. Das stoppt zwar nicht das Fieber, aber erstickt die Fragen… Grassieren in Deutschland, der halben Welt Pest und Cholera? Masern und Mumps? Maul- und Klauenseuche? Schweine- und Rinderpest? Alles gleichzeitig, also die Apokalypse?

Natürlich nicht, auch für meinen ungläubigen Thomas, den Freund und früheren Messdiener: Es ist nur eine Grippe!! Schlag nach bei den wirklich unabhängigen Virologen. Diesmal nicht die Hongkong-, diesmal die Corona-Grippe. Und wie bei der „Hongkong“, starben/sterben auch bei „Corona“ 86 Prozent der über 80-Jährigen. Weil ihr Immunsystem nun mal alle zehn Jahre deutlich schlapper geworden ist. Und natürlich starben/sterben vor allem die Malaten: Herz, Lunge, Nieren, Leber, Keislauf, Keuchhusten und Krebs, natürlich.

Die tödliche „Seuche“, die wirklich grassiert, die schlimmer ist als „Hongkong“, „Corona“, „Pest“ und „Colera“? DIE GERMAN ÄNGST! DAS ist die wahre PANDEMIE. Und diese GERMAN ÄNGST steckte die halbe Welt an. 25.600 Tote bei der letzten „Hongkong“ vor zwei Jahren? Gottchen! Gegen die 9081 „im Zusammenhang“ mit Corona Verblichenen. Je nun: Warum greifen Ertrinkende nach dem Strohhalm? Eben! Angst essen Seele auf. Und „Ängst“ frißt Verstand. Bis zum Klopapier …

Das Corona-Feigenblatt

Längst wissen jene, die es wissen wollen, dass es keine „Verschwörung“ ist, wenn man vom ersehnten Corona-Feigenblatt für die letzten 15 Jahre vermarxter, vermurxter Wirtschaftspolitik spricht; Deutschland, Frankreich, Italien, Griechenland, die EU, das linke „Demokratische“ Clinton- und Obama-Amerika; Fantastillionen für rot-grüne Energie- und Auto-Fantastereien, als hätte jeder einen Geldspeicher von Dagobert Duck, müssten sie endlich die Schöpfung auf Rot und Grün neu erfinden.

Jahrelang Politik nach dem Schneeballsystem geht gut, bis die Vernunft zur Kasse bittet: In den letzten beiden Quartalen 2019 konnten Merkels Medien-Mogule es kaum noch vernebeln. Unternehmensberater Alexander Horn: „Seit Anfang 2018 war die deutsche Industrieproduktion bereits um sechs Prozent gefallen und die Automobilindustrie, die seit Jahrzehnten die wirtschaftliche Konjunktur trägt, verzeichnete sogar ein Produktionsminus von 20 Prozent.“

Hört einer die Nachtigall trapsen? Will einer Honeckers Matrone Merkel … den „gelernten“ Jurastudenten und „Wirtschaftsminister“ Altmaier nach dem „Warum“ fragen? Der GRÜNE Inkalilien-Zottel und Autoabschaffer Hofreiter könnte besser antworten, wenn er wollte: Kernkraft weg, Kohle weg, Diesel weg, Autos weg …

Fleischer wird zerfleischt

Und so muss Josef Nyary wieder mal die Stirn für das „Neue Deutschland“ BILD runzeln: „Bei immer mehr Bundesbürgern scheinen Geduld und Disziplin immer schneller zu verdunsten. Maybrit Illner schlägt Alarm: „Corona – schwindet die Solidarität?“

Weil der Fleischer von Schalke seit Tagen von BILD und den übrigen Zensur-Zerberussen zerfleischt wird, sitzt „halb“ NRW wieder auf dem Balkon. Sogar aus MeckPom, Merkels „Mallorca“, werden sie gejagt: Nyary zitiert: „Ich werde mit Fäusten bedroht“, beschwert sich eine Touristin aus Gütersloh, „ich werde angehupt, mir werden Stinkefinger gezeigt.“

Die normative Kraft des Faktischen: Das Volk folgt der Frau und ihren Fürchtegöttern! Egal, ob sie „Helau“ wie CSU-Söder, oder „Alaaf“ wie SPD-Lauterbach labern/lügen. Die Maskerade der Mächtigen. Und das Volk merkelt mal wieder nix …Matussek, Broder, Curio – Fingerhut gegen Ozean? Ja! Aber auch steter Tropfen, der den Stein höhlt …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.