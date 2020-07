Von WOLFGANG HÜBNER | Man muss kein die Hölle fürchtender Christ sein, um zu wissen, dass am Ende immer eine Rechnung präsentiert wird. Der nun angekündigte Abzug amerikanischer Truppen aus Deutschland, die in andere europäische Staaten verlegt oder in die USA zurückbeordert werden sollen, ist keine Überraschung und auch nicht, wie die FAZ schreibt, „Trumps Vergeltung“. Diese Maßnahme ist vielmehr die Konsequenz aus der deutschen Schlaumeierei, die eigenen Wehranstrengungen auf möglichst kleiner Flamme zu halten, aber weiterhin auf die längst ungeliebte militärische Schutzmacht zu vertrauen.

Das war in den USA schon während der Obama-Präsidentschaft kritisiert worden, das wird auch nach einer möglichen Abwahl Trumps von einer Biden-Administration nicht anders betrachtet werden. Es könnte sich als sehr illusionär erweisen, von einem neuen Präsidenten der Demokraten eine Rücknahme der Verlegungsbeschlüsse zu erwarten. Denn gerade die Demokraten sind stark nach links gerutscht und brauchen für Sozialprogramme gewaltige Dollarsummen. Trumps möglicher Nachfolger im Weißen Haus wird keine Rücksicht auf Deutschland nehmen können, wenn es um die Finanzen geht. Und um diese steht es bei der schwächelnden Supermacht keineswegs gut.

Neben den Sachzwängen, die nun die Entscheidung der USA bewirkt haben, sollte der Anteil der Merkel-Regierung und speziell der Kanzlerin selbst an diesem Schritt nicht unterschätzt werden. Denn wer seinen Verteidigungsbeitrag schon nicht erhöhen will, der sollte sich umso mehr um ein gutes Verhältnis zur westlichen Vormacht bemühen. Das hat Angela Merkel seit Trumps Amtsantritt nicht getan, im Gegenteil. Sie hat dem deutschstämmigen Präsidenten die Achtung und den Respekt, den sein Amt nun einmal gebietet, gerade in den letzten Jahren geradezu provokativ verweigert. Auch dafür wird nun die Rechnung präsentiert.

Der angekündigte amerikanische Truppenabzug bringt finanzielle und soziale Probleme für die davon betroffenen Standorte und Bundesländer mit sich. Für Entschädigungen sollten sie sich an Berlin wenden. Risikoreicher wird die deutsche Verteidigungssituation durch Trumps Entscheidung allerdings nicht. Wer immer noch an die russische Gefahr glaubt, dem ist nicht zu helfen. Denn die weitaus größte Gefahr ist das wehrunwillige Deutschland sich selbst. Und vor dieser Gefahr können uns amerikanische Truppen nicht retten.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar