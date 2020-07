Von CANTALOOP | Nach einer vormaligen AfD- und einer aktuellen Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion an das Umweltministerium in Bezug auf Dieselfahrverbote steht fest, was schon vorher zu befürchten war. Nie und nimmer werden einmal verhängte Verbote zurückgenommen. Selbst dann nicht, wenn sich diese als ebenso wirtschaftsschädigend wie sinnlos erweisen. Selten zuvor war diese Erkenntnis so deutlich spürbar wie im Moment. Statt eine unwirksame Regulation neu zu überdenken, werden lieber zwei neue ersonnen.

Da trotz des deutlich gesunkenen Verkehrsaufkommens in der Corona-Zeit keinerlei Verbesserungen hinsichtlich der innerstädtischen Luftqualität, insbesondere im Hinblick auf Feinstaub, zu erkennen sind, liegt der Schluss nahe, dass die verhängten Diesel-Fahreinschränkungen unverhältnismäßig waren. Nichtsdestotrotz bleiben die Behörden bei ihrer harten Linie und machen stattdessen allen Ernstes das Wetter für die veränderten Messwerte verantwortlich.

Behördlicher Starrsinn um jeden Preis

So schreibt DIE WELT:

„Die Bundesregierung zieht aus den von den Landesbehörden erfassten Messdaten zu NO2 seit Ausbruch der Corona-Pandemie den Schluss, dass kein Änderungsbedarf an den geltenden Regelungen zur Luftqualität in Städten besteht“, teilte das Bundesumweltministerium mit. Zwar müssten die Stickoxid-Werte bei geringerem Verkehrsaufkommen sinken. „Meteorologische Effekte können die Auswirkung dieser Emissionsminderung jedoch überlagern“, heißt es.

Besser kann man nicht verdeutlichen, dass das eigentliche Ziel nicht etwa saubere Luft, sondern vielmehr die Einschränkung des individuellen Autoverkehrs an sich ist. Sicherlich kann man solch ein Gebaren auch als eine Art Machtdemonstration, eine Drohgebärde gegen die Mittelschicht sehen. Dabei handelt es sich mittlerweile um einen höchst ideologisierten und umweltpolitisch orchestrierten Kampf gegen Wohlstand, private Freiheiten – und schlussendlich gegen unsere Art zu leben.

Eine institutionalisierte Faktenignoranz sondergleichen liegt dieser Entscheidung zugrunde. Wieder einmal stehen die hochmoralischen Interessen ökolinker Politik und NGOs gegen Wohl und Willen der Bürger. Fest wie Beton stehen sie, die grünen Dogmen und Diktate. Und sind ebenso resistent gegen Realität, Physik und profane Messdaten.