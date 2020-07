Von MANFRED ROUHS | Ein Fußballkrimi geht in die Verlängerung: Heute durchsuchte die Hamburger Polizei die Wohnung eines Profi-Spielers des Zweitligisten Hamburger SV, dessen bundesdeutsche Papiere auf den Namen Bakery Jatta ausgestellt sind. Es geht um einen möglichen Verstoß gegen das Aufenthaltsrecht, begründet durch Identitätsbetrug. Denn als „Bakery Jatta“ im Rahmen der Flüchtlingskrise von 2015 in Deutschland auftauchte, war in Gambia gerade der Fußballspieler Bakary Daffeh spurlos verschwunden. Die beiden – oder ist es doch nur einer? – sehen sich verblüffend ähnlich …

Hintergrund: Bakary Daffeh wurde am 6. November 1995 geboren, vollendete im Jahr 2015 also sein 20. Lebensjahr. Er war volljährig. „Bakery Jatta“ dagegen ist (oder erscheint?) zwei Jahre jünger, kam also in den Genuss jener Vorzüge, die unbegleitete minderjährige Jugendliche in Deutschland genießen. Der Identitätsschwindel hätte für Daffeh also durchaus einen Sinn ergeben.

Der HSV steht zu seinem Linksaußen Bakery. Egal, wie der nun mit Nachnamen heißt. Der Verein ist schließlich weltoffen und tolerant. Der Begriff „Asylbetrug“ gehört nicht zum Sprachschatz von HSV-Funktionären …

Der Fall Bakery, der zweifellos nur die Spitze eines Eisberges markiert, beweist wieder einmal, dass ein Rechtsstaat ohne kontrollierte Außengrenze, an der insbesondere die Identität und das Lebensalter einer jeden Person, die einreisen will, zuverlässig festgestellt wird, nicht funktioniert. Alles andere ist Chaos – also genau das, was wir in Deutschland wie vielerorts in Europa jetzt haben!

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und hat die Broschüre „Coronazeit – Leben im Ausnahmezustand“ herausgegeben. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig und vermittelt Firmengründungen in Hong Kong.