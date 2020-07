Von ALSTER | In Zeiten, in denen die Welt aus den Fugen zu geraten scheint, sollte man jeden vernünftigen Vorschlag in Erwägung ziehen – egal von wem er kommt. Der selbsternannte Imam des Friedens, Mohamed Tawhidi, schlägt in einem Kommentar auf Twitter (er hat dort fast eine Million Follower) vor, dass die USA und derIran einen besonderen Austausch der Bevölkerung vornehmen könnten. Dazu verwendet er einen Videoclip aus dem Iran, in dem iranische Studenten bewusst versuchen, die amerikanische Flagge nicht mit Füßen zu treten, wie es das Regime von ihnen verlangt.

Tawhidi: „Muslimische Studenten im Iran weigern sich, auf die US-Flagge zu treten, die das Regime absichtlich dort platziert hat. Vielleicht sollten wir sie in die USA bringen und Antifa dorthin (in den Iran) schicken. Beide Gruppen würden für immer glücklich leben.“

Muslim students in Iran refuse to step on the US flag that was intentionally placed there by the regime. Perhaps we should bring them to the US and send Antifa there. Both groups would live happily ever after. pic.twitter.com/vzBnDdgmrL

