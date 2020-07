Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Der Islam hat als einzige Religion weltweit ein eigenes Rechtssystem, die Scharia. Dieses arabische Wort bedeutet „Weg zur Tränke“ oder „Weg zur Wasserquelle“ und ist abgeleitet von dem Wort „Schara“, was „den Weg weisen, vorschreiben“ heißt.

Die Scharia beinhaltet die Gesamtheit aller religiösen und rechtlichen Vorschriften des Islams. Sie basiert auf dem Koran und der Überlieferung vom normsetzenden Reden und Handeln des Propheten Mohammed, das in der Sunna festgehalten ist.

Der islamische Gott Allah gilt in diesem Rechtssystem als der oberste Gesetzgeber.

Moslems sind laut Koran als „beste Menschen“ berechtigt, diese göttlichen Gesetze allen anderen vorzuschreiben:

„Ihr seid die beste Gemeinde, die für die Menschen entstand. Ihr gebietet das, was Rechtens ist, und ihr verbietet das Unrecht, und ihr glaubt an Allah. Und wenn die Leute der Schrift geglaubt hätten, wahrlich, es wäre gut für sie gewesen! Unter ihnen sind Gläubige, aber die Mehrzahl von ihnen sind Frevler.“ (Koran, Sure 3, Vers 110)

Im Koran wird also explizit Christen und Juden, aber auch allen weiteren Andersgläubigen gedroht, besser an Allah und an die von ihm erlassenen Gesetze zu glauben:

„Wer nicht richtet nach dem, was Allah hinabgesandt hat, das sind die Ungläubigen, Ungerechten und Frevler.“ (Sure 5, Vers 44)

Durch die Scharia wird der Zusammenhalt von Moslems untereinander und die Abgrenzung nach außen festgelegt:

„Und die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind einer des anderen Beschützer: Sie gebieten das Gute und verbieten das Böse und verrichten das Gebet und entrichten die Zakah und gehorchen Allah und Seinem Gesandten. Sie sind es, derer Allah Sich erbarmen wird. Wahrlich, Allah ist Erhaben, Allweise.“ (Sure 9, Vers 71)

Moslems sollen nicht die Gesetze der Ungläubigen befolgen, sondern sich an die Scharia und das Befehlsbuch Koran halten:

„So gehorche nicht den Ungläubigen, sondern eifere mit dem Koran in großem Eifer gegen sie.“ (Sure 25, Vers 52)

Verordnung der Feindschaft mit Andersgläubigen

Folgerichtig gebietet die Scharia Moslems auch die Abschottung von Andersgläubigen, insbesondere auch von Juden und Christen:

„Ihr, die ihr glaubt! Nehmt euch die Juden und Christen nicht zu Freunden! Sie sind einander Freunde. Wer von euch sich ihnen anschließt, der gehört zu ihnen. Siehe, Gott leitet die Frevler nicht recht.“ (Sure 5, Vers 51)

Dieser Koranvers wurde im Oktober 2019 zusammen mit einem blutenden Kreuz und Davidsstern an Bushaltestellen in der siebtgrößten türkischen Stadt Konya plakatiert. Die unversöhnliche Feindschaft mit den „Ungläubigen“ geht gemäß der Scharia sogar über den Tod hinaus:

„Und bete nie für einen von ihnen, der stirbt, noch stehe an seinem Grabe; denn sie glaubten nicht an Allah und an Seinen Gesandten, und sie starben als Frevler.“ (Sure 9, Vers 84)

Aufgrund dieser strikten Abschottungsvorschriften dürfen Moslems auch niemals auf einem Friedhof von Andersgläubigen bestattet werden. Es müssen vielmehr abgetrennte Bereiche entstehen, auf denen vorher die Erde metertief entfernt wird, da sie aus islamischer Sicht von den Ungläubigen verunreinigt wurde. Die meisten Moslems lassen sich aber ohnehin in ihren islamischen Heimatländern beerdigen.

Unterteilung in Herren- und Untermenschen

Die Scharia basiert auf einem zutiefst diskriminierenden und entwürdigenden, quasi-rassistischen Menschenbild, das Menschen in Herrenmenschen – die Moslems – und Untermenschen – alle Nichtmoslems – unterteilt. Diese werden in Sure 98 Vers 6 als „schlechteste Geschöpfe“ abgewertet. Juden werden im Koran vielfach als „Affen“ und „Schweine“ diffamiert.

Wie sogenannte „Ungläubige“ bekämpft und unterworfen sowie bei Gegenwehr auch getötet werden sollen, haben wir bereits in unserer Sendung über den Dschihad beschrieben, der ein fester Bestandteil der Scharia ist.

Was die Scharia erlaubt, wird als „halal“ bezeichnet. „Haram“ ist das Verbotene, beispielsweise Schweinefleisch oder auch Blut. Daher müssen im Islam Tiere auch bei vollem Bewusstsein geschächtet werden, da man davon ausgeht, dass sie nur so komplett ausbluten. Beim Durchschneiden der Kehle ist hierbei der Name „Allah“ auszurufen.

Gegen den Tierschutz

Obwohl das betäubungslose Schächten in Deutschland aus Gründen des Tierschutzes verboten ist, wird unter Missbrauch der sogenannten „Religionsfreiheit“ und sowohl unter Verstoß gegen geltendes Gesetz als auch gegen das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip das im Islam vorgeschriebene Schächten von Tieren bei vollem Bewusstsein auf Antrag gestattet.

Mit dem Begriff Scharia bringen viele Menschen im Westen hauptsächlich grausame Körperstrafen in Verbindung, beispielsweise Handabhacken bei Diebstahl, Steinigung bei Ehebruch, Köpfung bei Drogenhandel und Auspeitschen wegen Homosexualität.

Regelung des Lebens von der Geburt bis zum Tod

Scharia bedeutet aber viel mehr. Sie regelt das gesamte Leben eines Moslems von der Geburt an bis zum Tode, das Zusammenleben von Mann und Frau sowie von Moslems untereinander und den Umgang von Moslems mit Nichtmoslems. Die Scharia umfasst das Vertrags-, Familien-, Erb- und Strafrecht und liefert auch weitreichende Essens- und Bekleidungsvorschriften.

Sämtliche Bestandteile der Scharia wurden im 14. Jahrhundert in einem Buch zusammengefasst. Die autorisierte englische Übersetzung mit dem Titel „Reliance of the traveller“ – zu deutsch „das Vertrauen des Reisenden“ liegt seit den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts vor.

Einheit aus Glaube, Politik und Recht

Die Scharia ist eine nicht auseinander zu dividierende Einheit aus Glaube, Politik und Recht.

Sie ist auch die Grundlage der Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam aus dem Jahr 1990. Alle 57 islamischen Mitgliedstaaten der Organisation der Islamischen Konferenz (OIC) erklären darin, dass alle Menschenrechte auf der Grundlage der Scharia stehen.

Diese islamische Erklärung steht damit im krassen Gegensatz zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und unterscheidet sich hiervon fundamental, da die Scharia Andersgläubigen keine gleichen Rechte einräumt, Minderheiten wie Homosexuelle massiv diskriminiert und die Frau klar unter den Mann stellt. So erben Frauen beispielsweise nur die Hälfte, müssen dem Mann gehorchen und ihm jederzeit sexuell zu Willen sein.

Weltweit unterschiedlich intensive Anwendung

In den 57 islamischen Ländern wird die Scharia unterschiedlich intensiv angewendet. Bei den dunkel eingefärbten Ländern dieser Weltkarte kommt sie in vollem Umfang zur Ausführung: Neben dem Mutterland des Islams, Saudi-Arabien, noch im Jemen, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, Sudan und Mauretanien.

In den gelb eingefärbten Ländern wie Ägypten, Libyen, Marokko, Syrien, Jordanien, Malaysia, Äthiopien, Somalia, Tansania und Kenia wird die Scharia im Privatrecht angewendet, also vor allem in der Ehe, bei Scheidung, Erb- und Sorgerecht.

Bei den orange markierten Ländern wie Indonesien, Vereinigte Arabische Emirate, Bangladesch und Nigeria gibt es regional unterschiedliche Anwendungen der Scharia.

Bei den grün gefärbten wie Bosnien, Albanien, Tunesien, Türkei, Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan, Mozambique, Mali, Guinea und Elfenbeinküste spielt die Scharia eine eher untergeordnete Rolle in der Rechtsprechung. Doch dies kann sich aufgrund von fundamental-islamischen Radikalisierungen in den politischen Führungen dieser Länder jederzeit schlagartig ändern.

Je stärker sich dann die Vorschriften und Gesetze der Scharia an den islamischen Schriften Koran und Sunna orientieren, desto menschenverachtender und barbarischer sind sie in ihrer Ausprägung, desto intensiver verstoßen sie gegen die universellen Menschenrechte, gegen demokratische und rechtsstaatliche Normen und Prinzipien, gegen die Errungenschaften der Aufklärung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung.

Am Sonntag folgt Teil 2 „Die Anwendung der Scharia in Deutschland und Europa“.