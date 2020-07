Mit einer neu entwickelten sogenannten „Späher-App“ können Aktivitäten der

Corona-Warn-App der Bundesregierung sichtbar gemacht werden. Die Anwendung scannt

die Kommunikation der Warn-App und dokumentiert, wie oft ein Nutzer Kontakt zu

Personen hatte, die die Warn-App der Regierung betreiben.

„Wir wollen damit ein wenig Transparenz in das zweifelhafte Vorhaben der

Bundesregierung bringen. Viele Menschen lehnen eine Überwachungs-App ab und wollen

wissen, wann und wo sie damit in Berührung kommen“, so der AfD-Bundestagsabgeordnete Peter Felser, der mit seinem IT-Unternehmen die App entwickelt hat.

Jeder Smartphone-Besitzer, der die Späher-App installiert hat, bekommt alle Nutzer der

Corona-App angezeigt, die sich in seiner Nähe befinden. Auch die Kontaktdauer wird

angezeigt und in einer Statistik erfasst. Diese Scans erfolgen als Live-Scan und als

Hintergrund-Scan bei nichtgeöffneter App.

Felser hat in der Testphase in Berlin allein über 1500 Nutzer der Corona-Warn-App innerhalb von vier Tagen auf der Späher-App dokumentiert. An einem Tag waren über 700 Nutzer in seiner Nähe. Mit der Späher-App wird sichtbar, wie viele Nutzer die offizielle Regierungs-App installiert haben. Die Sender-IDs der Infizierten können durch die Späher-App ausgelesen werden, da sie öffentlich zugänglich sind.

„Ich bin sehr skeptisch, ob die Corona-Warn-App bezüglich der Daten so sicher ist, wie

behauptet wird“, so Felser. Theoretisch könnten die Ergebnisse manipuliert werden, da es

sehr leicht sei, an die IDs über Bluetooth heranzukommen. Kriminelle Angreifer können

das ganze System sabotieren und boykottieren, indem gefälschte IDs von Infizierten ins

System der Regierung zurückgespielt werden.

Die Späher-App ist ausschließlich im Playstore erhältlich und kostet 1,19 Euro. Aufgrund der verschärften Restriktionen bei Apple seit der Version iOS 13.5 steht sie nicht im AppStore zur Verfügung. Felser, der sich politisch gegen staatliche digitale Überwachung positioniert hat, möchte den Verkaufserlös, der über die Entwicklungs- und Servicekosten hinausgeht, politischen Projekten spenden.