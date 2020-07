Jim Reid, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank in London, sagt in einer aktuellen Analyse das Ende des heutigen, auf Fiat money basierenden Geldsystems voraus und empfiehlt Anlegern den Kauf von Gold. Nach Auffassung von Reid ist Fiatgeld, also Geld, das ein reines Tauschmittel kraft Gesetzes darstellt und keinen inneren Wert besitzt, nur eine Modeerscheinung in der jahrtausendealten Geschichte des Geldes.

Die jetzige Ära begann mit der Aufkündigung des Goldstandards durch die Vereinigten Staaten unter Präsident Nixon im Jahre 1971, was eine Folge des wachsenden Welthandels, aber auch der hohen Kosten des Vietnamkrieges war, die mit der Druckerpresse finanziert werden mussten.

Für andere Staaten bedeutete diese Entscheidung, dass sie ihre Dollarreserven seitdem nicht mehr bei US-Banken in Gold eintauschen konnten. Seitdem ist die Verschuldung der Staaten exorbitant gestiegen. Die Rettungspakete zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie – zuletzt haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU unter Federführung von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Brüssel auf einen sog. »Wiederaufbaufonds« in Höhe von 750 Milliarden Euro geeinigt – verschärfen das Problem weiter und beschleunigen die Geldentwertung. In den USA dürfte die Gesamtverschuldung – öffentliche und private Haushalte zusammengenommen – im zweiten Quartal dieses Jahres auf die gigantische Summe von 80 Billionen Euro gestiegen sein!

In diesem Umfeld profitieren die Edelmetalle, allen voran Gold. Denn die Anleger suchen – auch vor dem Hintergrund des historischen Einbruchs der Weltwirtschaft – nach einer sicheren Wertaufbewahrung. Seit Jahresbeginn ist der Preis des gelben Metalls an den Finanzmärkten um 25,1 Prozent gestiegen, der vom »kleinen Bruder« Silber sogar um mehr als 27 Prozent.

Wer Edelmetalle in physischer Form im Handel erwerben will, muss wegen der massiven Nachfrage aktuell hohe Aufpreise bezahlen. Trotz der rasanten Wertentwicklung in den letzten Monaten empfiehlt Reid auch jetzt noch den Kauf von Gold.

Er weist in seiner Analyse nach, dass Gold zu den wenigen Rohstoffen zählt, deren Wert langfristig betrachtet stärker gestiegen ist als die Inflationsrate. Seit der Abkehr vom Goldstandard im Jahre 1971 haben sich die Preise von Öl und Silber real verdoppelt. Sie erreichen jetzt immerhin wieder das Niveau von 1860, dem Jahr vor Ausbruch des amerikanischen Bürgerkriegs. Der Goldpreis hat dagegen in den letzten 50 Jahren preisbereinigt um den Faktor sieben zugelegt und ist heute doppelt so hoch wie 1860.