Von KEWIL | Am Freitag hat der türkische Sultan Erdogan persönlich die Hagia Sophia in Istanbul wieder in eine Moschee verwandelt. Bei den Mohammedanern in der Türkei und weltweit gab es viel Beifall und keine Kritik. Die meisten deutschen Medien (auch PI-NEWS natürlich) berichteten.

Was zu kurz oder gar nicht in der Presse kam, war die Frechheit, dass das Oberhaupt der türkischen Religionsbehörde Diyanet, Imam Ali Erbas, die Kanzel der Moschee mit einem Schwert in der Hand bestieg. Geht es eigentlich noch martialischer? Das ist doch eine Kriegserklärung.

Wollte der Moslem-Boss wie einst Sultan Mehmed der Eroberer 1453 bei der Einnahme Konstantinopels in der Hagia Sophia Säuglinge köpfen und mit ihren Schädeln die Kerzen löschen? Oder christliche Nonnen vergewaltigen und ihnen dann die Kehlen durchschneiden, wie der zeitgenössische Schreiber Phrantzes berichtet?

Die Diyanet regiert über die Ditib in Germanistan, der hunderte türkische Moscheen und ihre Vorbeter unterstellt sind. Aber wir merken nichts. Natürlich wird Erdogan Fatih nicht mit Panzern gegen Wien und Berlin vorrücken, obwohl er das täte, wenn er könnte.

Aber seine Fußtruppen sind längst da, und wir unterstützen ihn mit Milliarden. Allein im Laufe der „Flüchtlingskrise“ hat er von uns und der EU runde 10 Milliarden Euro abkassiert. Das reicht für ein paar Schwerter.