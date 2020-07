Von PETER BARTELS | Natürlich ist Merkel keine Oma (nicht mal das hat sie geschafft!). Aber sie sieht so aus. Trotzdem klappert der Oppa-Postbote von BILD alterslüstern mit den Kukident-Kauleisten: „stabil, unzerbrechlich, bruchfest …“. Quadratisch … taktisch … Wut … wäre wenigstens ehrlich gewesen!

Warum die Freudentränen eines alten Mannes? Weil Merkel vor einem Jahr gezittert und geschlottert hat, wenn das Deutsche Lied erklang. Und weil „die ex-zitternde Kanzlerin (gerade) einen 90-Stunden-Verhandlungsmarathon ohne Zittern“ durchsteht (der BILD-Postbote saß wahrscheinlich in ihrer Handtasche!). Und weil „sie nach den Verhandlungen in Berlin noch zum Einkaufen geht …In der Nacht versucht, den Krieg zwischen Griechenland und der Türkei zu verhindern“.



Ersparen wir uns das Gelalle des Grappa-Greises; er gehört zur Corona, mit der die Matrone Merkel längst im Hühnerstall Berlin mit Deutschland Corana fährt. Tatütata!! Honeckers Mädchen ist für alle da, die das Händchen aufhalten. Die GRÜNEN, Roten und die anderen Toten …

Natürlich wußte die Zitter-Zenzi vor einem Jahr, warum sie ausgerechnet beim Anblick der deutschen Fahne zitterte: Ihre „Experten“ hatten sie längst vor der bevorstehenden Quittung für die seit 2015 Jahr für Jahr steigenden Moslem-Milliarden gewarnt. Ab Herbst 2019 war das brutale Minus, der bevorstehende Bankrott nicht mehr zu kaschieren … Aber dann überredeten die Schlaumeier/Innen die anfangs Zaudernde (!!): Surfen Sie doch mit der sich abzeichnenden neuen Grippewelle mit. Dicke Backen, Raute: Neuer Name für eine alte Krankheit, neues Glück …

Alles auf Anfang

Die linken Leberecht-Hühnchen von Griechenland, Italien, Spanien, Frankreich, US-„Demokraten“ gackerten und paddelten sofort mit. Die Griechen, weil sie seit 150 Jahren sowieso an Europas Tropf hängen … Die Italiener, weil sie seit Vespasians Pinkelsteuer nie genug für ihr dolce vita rafften … Die Spanier, weil ihnen seit Cortez das Inka-Gold fehlt … Die Franzosen, weil sie jetzt die Banlieues statt der Concorde an der Backe haben … Die US-„Demokraten“, weil ihnen seit Kennedy nur noch der Praktikanten-Präsident Clinton einfiel, sie deshalb sogar Onkel Tom aus der Hawaii-Hütte holen mußten… Die Corona-Grippe war also endlich d i e Chance. 1500 Corona-Milliarden. Gegen 150 Moslem-Milliarden? Portokasse… Also Reset. Alles auf Anfang. Einer wird bezahlen. Im Zweifel die „Kartoffeln“ im Kartoffelland Germany. Die Ärmsten in Europa? Aber die Gehorsamsten. Und die Fleißigsten. Sie schuften und schaffen …

Für jene, die ihr goldenes Löffelchen schon haben und behalten wollten … Für jene, die erst an den goldenen Zaster ran wollen. Nur darum gings, nur darum geht’s. Mehr noch: Mit dem Zauberwort „Corona“ ließen sich Kinder aus der Schule, Arbeiter aus der Produktionshalle aus-, der ganze Rest auf dem Balkon einsperren. Und wer brav war/ist, bekam/bekommt Fußball aseptisch, ohne Zuschauer, aber mit Glotze. Oder Camping nach Corona-Art. Und die von uns Deppen fürstlich alimentierten Moderatoren hatten endlich mit „Abstand“ d a s Thema des Tages, des Monats: Corona mit Oma! Sogar der Grammophon-Quäkton wurde dank Apple-Selfie neu erfunden.

Augen … rechts

Zeitungen? Magazine? Radio? Fernsehen? Flakgeschütz der Demokratie? Wächter der Demokratur. Blockwarte. „Grün-rot-links, zwo, drei, vier …“ Die Au-gen rechts!! Die AfD? Der Gesunde Menschenverstand? Verschwörung! Rülpsen, Furzen? Weltuntergang! Und die Auflage sank und sinkt, 2. Quartal: BILD Minus 17,4 % … FAZ Minus 20 % … Focus Minus 30,5 % … Welt Minus 43 %. Schenken wir uns die 9 % Miese der SÜDDEUTSCHEN Alpenpravda, die 9,3 % des „Spiegel“, die 11 % der BamS, die 18,6 % des stern … Stand ausserdem alles schon bei PI-NEWS. Ja, aber Journalisten (!) dürfen zweimal weinen, verlorene Leser auch … Aber Lächeln wir über die alberne, an Notlüge grenzende „Begründung“ für den Genickbruch-Absturz der BILD-Zeitung. Der Verlag hüstelte: Wegen Corona hatten wir die Anzahl der Verkaufsstellen um zehn Prozent gekürzt … Axel Springer kotzt Manna im Himmel … Augstein, Nannen halten den Eimer, wetten, dass …?!

Natürlich hätte BILD die „Oma Corona“ längst flach über die ganze Seite 1 legen müssen, wie dereinst der ehemalige CR Tiedje es mit dem Steuer-Schwindler Kohl tat … Natürlich hätte die FAZ den geckenhaften Mini-Minister (der mit der Mimin) der SPD, ebendort den SPD-„Gesundheitsexperten“(der mit dem Sprung in Schüssel und Schallplatte) zu den Akten schreiben müssen … Natürlich hätte der „Spiegel“ den ewigen Drehwurm der CSU, den x-beinigen Schmink-Kinidaselbst ebenso längst auf den Starnberger See rödeln müssen … Es geschieht – nichts! Stattdessen Schalmeien und ein Kessel Buntes für Doofmichel auf dem Balkon. Und über 200 Millionen Staats-Knete für treues Trommeln.

Und im Kölner Dom predigt Erdowahn

Wie lange noch? Erstmal bis zur Wahl im Herbst in Amerika. Dann nächstes Jahr in Deutschland. Und dann? Ist die Corona-Grippe-Welle vorbei, obwohl die Staatenlosen vom Staatsfernsehen gerade mit Macht die zweite Welle herbei zu fächeln versuchen („dramatischer Anstieg, gestern wieder 10 mehr als vorgestern…“) Und zum Glück ist da ja noch Gretas GRÜNER Weltuntergang … Weil wir Fleisch essen, Auto fahren, in die Sonne fliegen. Merkel und ihr Corona? Längst in der Goldenen Datsche. Für’s Volk die Klatsche: Nach uns die Sintflut!! Und im Kölner Dom predigt Erdowahn …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.