„Kinder und die Jugend sind die Zukunft eines jeden Landes“, sagt man doch so schön. Wenn man jedoch keine Zukunft mehr hat, dann lebt es mitunter ziemlich ungeniert. Es sei denn, man sieht im Islam, der Scharia und dem absoluten sozialen Zerfall tatsächlich noch etwas Positives. In der Zeit vom 16. bis 29. November diesen Jahres will die Stadt Pforzheim einen neuen Jugendgemeinderat wählen – schon jetzt wurden die entsprechenden Plakate dazu vorgestellt.

Bereits beim Anblick der linken Propaganda wird klar, dass die Zukunft Pforzheims nicht auf Rosen gebettet ist: Auf dem einen Plakat ist eine breit grinsende Muslima abgebildet, auf dem anderen zwei junge Männer. Damit erkennt jeder, wohin die Reise geht: Pforzheim setzt nicht nur auf neu-politische Geschlechtertrennung, auch dem Islam soll der Weg ins Jugendgremium geebnet werden.

Inwieweit da der Leitspruch „Deine Meinung zählt!“ überhaupt noch Bestand hat, kann getrost in Frage gestellt werden. Denn dort, wo der Islam und der Kommunismus herrschen, hat die Meinung bekanntlich nichts mehr verloren. Meinung wird gemacht, eigene nicht mehr geduldet. Selbstredend, dass junge Menschen, die sich im Pforzheimer Gemeinderat engagieren möchten, längst keine Innovatoren, kreativen Köpfe und auch keinen frischen Wind mehr darstellen, sondern nur noch Systemnachwuchs, der Wachs in den Fingern der Obrigkeit ist.

Dabei zählt Pforzheim selbst im heutigen Deutschland zu den Städten im fortgeschrittenen Abwärtsstadium: Rund 50 Prozent aller Einwohner haben einen Migrationshintergrund – wer sich jedoch nur mal des Nachmittags ins Zentrum begibt, wird schnell feststellen, dass es noch weitaus mehr sind. Geschätzte 60 bis 70 Prozent aller Einwohner sind längst Migranten, wobei sich die wahre Vielfalt ausschließlich dadurch definiert, aus wie vielen unterschiedlichen verislamisierten Ländern die Zugereisten wohl kommen mögen? Immerhin: Die rote Laterne in Sachen Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg hat Pforzheim zu Anfang des Jahres an das ähnlich heruntergewirtschaftete Mannheim abgegeben, was garantiert nicht als Fortschritt zu bewerten ist.

Nun will sich die Pleitekommune, die sich bis vor ein paar Monaten noch und allen Ernstes für die Rolle der „europäischen Kulturhauptstadt 2023“ beworben hatte, die eigene islamische Zukunft ins Rathaus züchten. Eines dürfte jetzt schon feststehen: Wie man die überdimensionierten Finanzlöcher in den Haushaltsplänen stopft, wird wohl keinem der Youngsters beigebracht werden.

Wohl eher, wie man Leuten mit einer anderen Meinung gehörig übers Maul fährt: So war ein Mitglied des Jugendgremiums schon als „Rassist“ und „politischer Versager“ beschimpft worden, weil er in Bezug auf die „Black Lives Matter“-Debatte eine andere Auffassung vertrat. All Lives Matter statt BLM – das fanden einige nicht besonders cool und es kam zu verbalen Entgleisungen. Dabei waren die Erläuterungen des Betroffenen ziemlich einleuchtend: Auch Schwarze wurden im Zuge der Demonstrationen gewalttätig und hätten der Botschaft der Bewegung nur geschadet. Das fehlende Mitgefühl gegenüber nicht-schwarzen Opfern kam ebenfalls zur Sprache, leider nicht bei jedem gut an.

Vielleicht reicht manchem auch nur der Blick ins nicht allzu weit entfernte Stuttgart, um zu sehen, wie die heutige Jugend wirklich feiert…