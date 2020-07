Von MANFRED ROUHS | Der Berliner Politikbetrieb und die Verkehrsbetriebe retten die Welt. Zum Beispiel dadurch, dass sie die U-Bahn-Station „Mohrenstraße“ im Berliner Stadtzentrum in „Glinkastraße“ umbenennen. Das ist einerseits nicht wirklich schlimm und kühlt möglicherweise manche im Rahmen der Rassismusdebatte erhitzte Gemüter auf billige Weise ab, könnte aber auch als ausländerfeindlich fehlinterpretiert werden.

Denn die U-Bahn-Station ist nicht nur ein beliebtes Fotomotiv für Menschen, die „Mohr“ heißen. Das waren bei der letzten offiziellen Zählung immerhin 13.744 bundesweit, und die meisten davon sind wahrscheinlich keine Rassisten. Nein, die Mohrenstraße wird immer wieder auch gerne aufgesucht von Berlintouristen mit dunkler Hautfarbe, die ihren Freunden in den sozialen Netzwerken zeigen möchten, wo sie schon überall gewesen sind. Denen wird nun eine hauptstädtische Attraktion weggenommen.

Die Idee hinter der Maßnahme lautet: Der Begriff „Mohr“ setzt Menschen mit dunkler Hautfarbe herab, also soll er aus dem öffentlichen Leben verschwinden. Wenn das nur so einfach wäre…

Der „Mohr“ zieht Touristen an, weil er nicht nur im Deutschen, sondern auch im Englischen, Spanischen, Italienischen und Polnischen vorkommt, also sprachübergreifend verstanden wird. Seit dem 8. Jahrhundert bezeichnet er im Althochdeutschen Menschen, die aus Marokko stammen, das damals in Europa begrifflich Mauretanien zugeschlagen wurde. Der „Mohr“ ist also genau genommen ein „Mauretanier“.

Ist irgendetwas schlimm daran, Mauretanier zu sein? – Wohl kaum

Die Mohrenstraße wurde in preußischer Zeit im Berliner Hugenottenviertel angelegt, in dem sich vor allem Glaubensflüchtlinge aus Frankreich niederließen. Ihr benachbart sind seither die Französische Straße sowie die Jäger-, Schützen- und Kochstraße. Franzosen, Jäger, Schützen und Köche sind alles ehrbare Leute – genau wie die Mauretanier oder eben Mohren. Der bekannte Historiker Götz Aly versucht verzweifelt, gegen die Bildungsdefizite der Obrigkeit anzuschreiben und stellt klar, der Name „Mohrenstraße symbolisierte die Achtung vor anders sprechenden, anders aussehenden Menschen“.

Den studierten Leuten aber hört mitten im Bildersturm das regierende intellektuelle Prekariat nicht zu. Da ist jedes gute Wort vergebens.

Sie werden also erst die U-Bahn-Station umbenennen und irgendwann wahrscheinlich auch die Straße selbst. Dagegen kommt man mit Argumenten nicht an. Und nach der nächsten politischen Wende benennen wir das Ganze dann eben wieder zurück. – Hoffentlich lebt Götz Aly lange genug, um diesen kleinen Triumph noch mitzubekommen (er ist immerhin schon 73): Wir sollten ihn einladen zu einem launigen Vortrag angesichts der Rückbenennung.

Der Irrsinn unserer Tage jedenfalls ist nur noch mit Humor zu ertragen!

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und hat die Broschüre „Coronazeit – Leben im Ausnahmezustand“ herausgegeben. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig und vermittelt Firmengründungen in Hong Kong.