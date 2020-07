Eilig hat die Antifa in Stuttgart am Donnerstagmorgen auf Twitter reagiert. Die Hausdurchsuchungen nach dem Mordversuch an dem Zentrum Automobil-Gewerkschafter Andreas Ziegler scheinen sie überrascht zu haben. Dass bei dem Täter „Jo“ laut Polizeimeldung sogar Opfer-DNA gefunden wurde, zeigt, dass die Antifa gar nicht mehr mit der Polizei gerechnet hat. Unter anderem wurde auch ein linkes Haus/Wohnprojekt in Tübingen durchsucht.

Genauso eilig haben die großen Antifaschistischen Gruppen am Donnerstag zu einer Solidaritätsdemo um 18 Uhr gestern Abend auf dem Stuttgarter-Rotebühlplatz aufgerufen. Besonders prominent mit Fahnen vertreten war die Migrantifa – türkische und kurdische Kommunisten. Der Ausländeranteil bei der Demo war relativ hoch und dürfte die 20 Prozent überschritten haben. Auch dabei war eine Vertreterin von Verdi mit entsprechender Fahne. Geredet hat für die Rote Hilfe ein junger Mann (auf einem der Bilder zu sehen), die AGIF, auch bekannt als „Die Föderation der Arbeitsimmigrant/innen aus der Türkei“, die Antifaschistische Aktion Aufbau Stuttgart und ein Grußwort gab es von der Interventionistischen Linken.

Die Antifa beweist, wie sie den Rechtsstaat, das Recht und jede Art von Sitten verachtet. Statt ein Einsehen zu haben und zu sagen: Ja, der Mordversuch am unschuldigen Gewerkschafter Andreas Ziegler war falsch, solidarisieren sie sich auch noch mit dem ihnen offensichtlich allen bekannten Täter „Jo“. Zumindest nannten die Redner und die Solidaritätsplakate ihn so. Es müssen also mehr der Demo-Teilnehmer beim großen Überfall auf die heimatverbundenen Gewerkschafter dabei gewesen sein. Es scheint auch ein Problem zu sein, dass die Antifa nicht ganz dicht hält. Am Donnerstagmorgen haben die sonst so mutigen Antifas verzweifelt bei Twitter veröffentlicht, dass man doch den Mund halten soll gegenüber der Polizei.

Die Polizei + SEK durchsucht aktuell mehrere Wohnungen im Raum #Stuttgart und #Tübingen wegen einem Nazi, der vor einigen Wochen ins Krankenhaus geschlagen wurde. Zeigt euch solidarisch! — juls (@riotsundlenin) July 2, 2020

Immer wieder haben die Redner versucht, Andreas Ziegler „als Nazi“ abzustempeln. Die Antifa, die selbst in der Tradition eines jahrzehntelangen mörderischen antideutschen roten Terrors steht, rechtfertigte ihren Mordversuch mit angeblichen „schlimmen Kontakten“ auf der Seite von Andreas Ziegler. Der Betriebsrat wurde heimtückisch von einer Gruppe von bis zu 50 Linksextremen attackiert. Die Redner zeigten keinerlei Mitgefühl für den Menschen Ziegler, der wochenlang im Koma lag und mit dem Tod gerungen hat. Kein Wort sprach die Antifa von den bleibenden Schäden des Arbeiterrechtlers Ziegler. Die Redner brabbelten in ihrem Hass immer neue Hetze gegen das wehrhafte Opfer Andreas Ziegler.

Die Antifa-Demo kümmerte sich lieber um den Spruch „Freiheit für alle politischen Gefangenen“ und wiederholte ihn immer wieder – sie sieht nicht ein, dass der Täter „Jo“ in Stuttgart-Stammheim sitzt. Das steht jedoch im krassen Gegensatz zur Antifa-Wien, die politische Türken durch die Polizei festnehmen lassen wollte.

Die Antifa-Redner, in diesem Fall waren es größtenteil weibliche Redner, haben versucht, Ziegler als Nazi zu entmenschlichen, als Ding, als einen Vorfall, als eine Auseinandersetzung. Ein Menschenleben war für die Redner nicht mehr als ein Vorfall im Kampf gegen Andersdenkende, gegen Heimatverbundene, die sie immer wieder beleidigen. Passend dazu, dass ein linksextremer Zuhörer einen Jutebeutel mit dem Aufdruck „KNTHLZ“ – also „Kantholz“ auf dem Rücken trug. Das ist eine Hommage an die Attacke auf den AfD-Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz, der ebenfalls von Linksextremen ins Krankenhaus geprügelt wurde.

Wie man so niederträchtig sein kann und den Mordversuch an einem Kämpfer für die Arbeiterrechte rechtfertigen kann, das wunderte auch viele neutrale Beobachter.