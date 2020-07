Von PROF. HARALD WEYEL (AfD-MdB) | Was inzwischen geschehen ist: Der „Shutdown“ ist im vierten Monat. Auch in den USA. Die klare Strategie der auch dort längst linksrotgrünen „Democrats“, die nicht nur in Medien, Universitäten und (anderen) Subventionsbranchen tonangebend sind, ist: die „Corona“-Wirtschaftsselbstblockade möglichst lange landesweit fortzusetzen! Alle Nebenwirkungen sind egal oder gar erwünscht (Arbeitslosigkeit usw.), so sie denn Präsident Trump schaden und seine Wiederwahl gefährden.

Dort ist die Fortsetzung oder Neuauflage der „Pandemie“-Sonderpolitik vor allem das Interesse der Washingtoner Opposition, hier bei uns eher das der Regierung(en). Am besten, der „Notstand“ läuft bis in die Wahlphase! Trump hat sich drängen lassen den Krisengeist auch in den USA aus der Flasche zu lassen, anstatt den sanften schwedischen oder radikalen brasilianischen Gegenweg zu gehen. Und er wird beim Rückmarsch zur „Normalität“ behindert so gut es nur geht. Zumal dort gleich 50 und nicht wie hierzulande nur 16 Bundesstaaten entscheidend mitzureden haben und auch regionale Sonderfaktoren eine übergebührliche Rolle spielen: beispielsweise NYC als solches.

Einen neuen Peitschenschlag erhielt der sich um die Wieder-an-die-Macht-Gelangung der „demokratischen Eliten“ drehende Kreisel durch die Kaperung, wenn nicht gar Initiierung der „George-Floyd-Proteste“ durch die 2013 gegründete, wahrlich sinistre #BLM-„Bewegung“. Daraus wurde ein wahrer Bildersturm in der Westlichen Hemisphäre, der bis Großbritannien und (West-)Europa reicht(e). In seinen Endmoränen: ein Anti-Polizei- bzw. -Diskriminierungs-Gesetz für ein rotrotgrün „regiertes“ Berlin samt „deutschlandweit“ hirnlos-faktenfreiem Pseudodiskurs auch in dieser Sache. Wir sind Zeugen einer Anti- oder Gegen-Aufklärung und Institutionen-Dämmerung sondergleichen, die selbst einem Marx-Engels-Lenin wohl kaum in den Sinn gekommen wäre, und die sich nicht durch Unterdrückung und Emanzipationsbedarf, sondern eher durch reine Wohlstandsdegeneration inklusive Infantilisierung erklären lässt. Und die „Feminisierung“ der Politik dürfte dabei nicht nur hierzulande keine positive Neben-(?)Rolle spielen.

Insbesondere die hierzulande schon viel zu lange „Regierenden“ verkaufen dabei in Wort und Tat opportunistischst noch jede massenmedial geschürte Mode, Unordnung und Wurschtelei als große „Neuordnung“, solange sie damit nur an die Macht kommen bzw. dran bleiben. Freilich sehen manche darin auch den großen „kulturmarxistischen“ Plan zur endgültigen, immer antidemokratischeren Machtübernahme und ein Bündnis von nicht mehr länger widersprüchlichen Interessen von Kapital, Linksideologie und religiös aufgeladenem Multikulti.

Ein Nährboden von (inter)nationalem Produktiv- und Finanzkapital sowie ausbeutbaren Nettozahlern aller Kategorien gibt sogar noch die Finanzierung des eigenen Untergangs her. Immer wieder und immer noch. Am ausgeprägtesten jedoch nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (wo alles, was dort passiert, immerhin fast ausschließlich unter den eigenen Staatsbürgern abgeht), sondern in den pseudohaft gefühlten „Vereinigten Staaten von Europa“.

Hier geht es genau nicht fast ausschließlich unter den eigenen Leuten ab, sondern man läßt sich unter dem Signum einer Pseudo-Einheit „EU“, die weder von echtem Grenzschutz noch echter Lastenteilung, Gefahrenabwehr oder Krisenhandhabung etwas wissen will, einen Bären nach dem anderen aufbinden. Und man beugt sich zusätzlich auch den Übergriffen des instrumentalisierten, geldschneiderischen, ventilmigratorischen UNO-Systems, das längst von wenig bürgerrechtlich veranlagten Interessengruppen von Potentaten oder Zivil-Lobbyisten gekapert ist sowie allerlei innereuropäischen Unverschämtheiten.

Mit noch mehr Geldgeschenken als je zuvor soll nun in dieser „Gemeinschaft“ ein regelkonformes Verhalten und Reformwille hergestellt werden, zu dem viele als souveräne Staaten jahrzehntelang nicht willens, fähig oder aber genötigt waren. Hier sind jenseits aller schon €-billionenschweren fiskalischen Massenvergewaltigungen à la „Green Deal, SURE, Next Generation EU, PSPP- und -PEPP-‚Programm‘ der EZB, Macron-Merkel-‚Plan‘ usw.“ im „Corona“-Politrausch keinerlei bessere Ergebnisse zu erwarten als in aller Vergangenheit — siehe „Lissabon-Strategie“ (2000 ff.) sowie die permanente Vertrags-Bruch-Wirklichkeit vor und nach „Maastricht“ (1992).

Derweil ist der US-Botschafter Richard Grenell aus Berlin abgezogen und hat rund 10.000 US-Soldaten mitgenommen. Der Bündniswert Deutschlands ist spätestens nach 1989 (wie selbst das treueste Soldatenblut leidvoll anerkennen muss) ohnehin selten mehr Wert gewesen als die — je östlicher desto relevantere — Glacisfunktion, Überflugrechte, Hospitäler, Flug- und Übungsplätze, Munitionslager usw. es eben hergeben — sowie auch hier: die Zahlungsbereitschaft. Die unter mehrfacher weiblicher Führung endgültig durchridikülisierte und kastrierte Bundeswehr (der Polizei steht das auch bevor und die Justiz hat’s weitgehend schon hinter sich) ist derweilen weiter unten als ihre paar U-Boote je tauchen könnten.

Entweder darf oder kann sie nicht: umfassender Heimat- und Grenzschutz; Großeinsätze (wo auch immer), die Probleme tatsächlich lösen und/oder den militärhandwerklichen Ruf (wieder)herstellen; eigene Vorwärtsverteidigungsfähigkeit und atomare Abschreckung. Nicht dass man mich missversteht: Ich halte vieles am offiziell „Militärischen“ (selbst der USA) situativ oft für anachronistisch, irrelevant oder ineffektiv. Es spielt aber eine Mindest-Sonderrolle zusammen mit glasklarer und auch internationaler Geheimdienst- und Polizeiarbeit sowie vor allem: ernstzunehmender Politik.

Eine „deutsche“ Außen- wie Innen-„Politik“, die auch nach 30 Jahren „Wiedervereinigung“ einfach nicht erwachsen werden will, kann auch keine ernstzunehmenden Institutionen hervorbringen oder (wieder)herstellen. Sie ist mehr Objekt als Subjekt, was sich im sogenannten Multilateralismus (usw.) vor sich selbst und den ihm immer wieder auf den Pelz rückenden und sogar teils längst dort eingenisteten Gefahren der Welt versteckt. Dank ihrer Standard-Politiker gleicht die BRD heute mehr denn je der Blanche DuBois aus Tennessee Williams‘ „Endstation Sehnsucht“ (1947): „… always depended on the kindness of strangers.“

Siehe auch:

