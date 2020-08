Von MANFRED ROUHS | Die Pointe, wie viele der durchaus kernigen Zitate in diesem Video von der AfD stammen und wie viele und welche aus dem Programm von Lisa Eckhart, wollen wir nicht vorwegnehmen. Wer aber annimmt, das Fräulein Lasselsberger („Eckhart“ ist ihr Künstlername) wolle „versteckte“ politische Botschaften transportieren, unterliegt einem systematischen Irrtum.

Sie beobachtet und überspitzt. Ihre Ausdrucksmittel sind Sprache, Mode und Ästhetik. Sie macht sich nicht gemein mit dem, was sie mit kühler Distanz darstellt. Die Provokation ist selbstverständlich gewollt und die daraus resultierende Aufmerksamkeit dürfte ihr gelegen kommen. Aber Lisa Eckhart versucht sich weder in politischer Problemlösung, noch in ideologischer Einflussnahme.

Dass sie zu all der Überspitzung auch noch das „R“ ähnlich rollt wie manch‘ anderer Österreicher vor ihr, genügt – wie man sieht -, um den harten Kern der Gut- und Bessermenschen endgültig um den Verstand zu bringen. Dabei weiß sie offenbar durchaus, was sie tut und wie sie wirkt. Fräulein Lasselsberger kokettiert: „Sie jubeln mir zu, diese Deutschen! Einer an Kunstschulen abgelehnten, grantelnden Österreicherin. Sie lernen einfach nicht dazu!“

Wie blöd muss ein „Antifaschist" sein, um solche Worte auf die Goldwaage zu legen und hinter dieser Fassade einen neuen Faschismus auszumachen?

